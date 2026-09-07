В Краснодаре и по всей России растет спрос на оборудование для бизнеса. Аналитики рассказали, в каких категориях

В августе спрос на оборудование в ресейл-сегменте в Краснодаре, как и по всей стране, продолжил расти

Аналитики Авито изучили динамику спроса и предложения в ресейл-сегменте оборудования для бизнеса по итогам августа. В Краснодаре августовский спрос на ресейл-оборудование достиг 49% (+4% за год). В целом по стране сильнее всего по сравнению с августом прошлого года доля спроса выросла в категории «для салонов красоты» (с 49% до 69%) и в телекоммуникационном оборудовании (с 31% до 39%). Драйверами роста стали категории «для салонов красоты» (в 2 раза) и «логистическое оборудование» (+51%).

Как отмечает директор бизнес-направления «Готовый бизнес и оборудование для бизнеса» в Авито Александр Мирской, в среднем по площадке б/у оборудование обходится значительно дешевле, чем новое: «В зависимости от категории разница между новым оборудованием и предложениями «с рук» может составлять порядка 30–40%, а в некоторых случаях доходить до половины стоимости. Такая покупка может заметно снизить порог входа для предпринимателей, которые запускают новое производство или развивают уже существующий бизнес». Лидеры по спросу/предложению* среди всего оборудования Топ-5 по доле спроса: пищевое оборудование — 24%,

торговое оборудование — 22%,

промышленное оборудование — 20%,

логистическое оборудование — 11%,

оборудование для салонов красоты — 10%. Топ-5 по объему предложения: промышленное оборудование — 32%,

торговое оборудование — 25%,

пищевое оборудование — 19%,

оборудование для салонов красоты — 14%,

логистическое оборудование — 9%. * В августе 2026 года.