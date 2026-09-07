В Краснодаре и по всей России растет спрос на оборудование для бизнеса. Аналитики рассказали, в каких категориях
В августе спрос на оборудование в ресейл-сегменте в Краснодаре, как и по всей стране, продолжил расти
Аналитики Авито изучили динамику спроса и предложения в ресейл-сегменте оборудования для бизнеса по итогам августа. В Краснодаре августовский спрос на ресейл-оборудование достиг 49% (+4% за год). В целом по стране сильнее всего по сравнению с августом прошлого года доля спроса выросла в категории «для салонов красоты» (с 49% до 69%) и в телекоммуникационном оборудовании (с 31% до 39%). Драйверами роста стали категории «для салонов красоты» (в 2 раза) и «логистическое оборудование» (+51%).
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Как отмечает директор бизнес-направления «Готовый бизнес и оборудование для бизнеса» в Авито Александр Мирской, в среднем по площадке б/у оборудование обходится значительно дешевле, чем новое: «В зависимости от категории разница между новым оборудованием и предложениями «с рук» может составлять порядка 30–40%, а в некоторых случаях доходить до половины стоимости. Такая покупка может заметно снизить порог входа для предпринимателей, которые запускают новое производство или развивают уже существующий бизнес».
Лидеры по спросу/предложению* среди всего оборудования
Топ-5 по доле спроса:
- пищевое оборудование — 24%,
- торговое оборудование — 22%,
- промышленное оборудование — 20%,
- логистическое оборудование — 11%,
- оборудование для салонов красоты — 10%.
Топ-5 по объему предложения:
- промышленное оборудование — 32%,
- торговое оборудование — 25%,
- пищевое оборудование — 19%,
- оборудование для салонов красоты — 14%,
- логистическое оборудование — 9%.
* В августе 2026 года.
Как писали Юга.ру, аналитики назвали лидеров по росту спроса в готовом бизнесе и франшизах в Краснодаре.