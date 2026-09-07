Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса более чем на 13%
Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года
Объемы кредитования малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,7 млрд рублей, при этом работающий кредитный портфель увеличился более чем на 21% — до 32,2 млрд рублей.
Выдачи гарантий за первое полугодие 2026 года выросли на 29% к сопоставимому периоду 2025 года — до 61,9 млрд рублей, гарантийный портфель увеличился на 27% — до 86,2 млрд рублей (с учетом онлайн-гарантий). Рост депозитного портфеля клиентов малого и среднего бизнеса составил 10,8% — до 66 млрд рублей.
Сегодня в линейке Уралсиба представлен полный спектр банковских гарантий. Например, участники госзаказа могут установить лимит до 200 млн рублей на срок до десяти лет по упрощенной технологии рассмотрения и без залогового обеспечения, что позволит в дальнейшем в течение дня получать любые виды гарантий, предусмотренные по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ.
Также банк в 2026 году продолжил развивать линейку кредитных продуктов:
- запущены предодобренные кредиты для новых и действующих клиентов банка на оборотные цели и рефинансирование кредитов других банков до 50 млн рублей с возможностью оформления без залогового обеспечения;
- банк возобновил финансирование заемщиков по сниженным ставкам не выше, чем КС+3% по программе стимулирования кредитования клиентов малого и среднего предпринимательства (кредитование по госпрограмме доступно компаниям, соответствующим условиям, в размере до 500 млн рублей).
В Уралсибе представлены экспресс-продукты, ломбардные кредиты, овердрафты, оборотные и инвестиционные продукты.
Узнать подробности о продуктах и услугах Уралсиба для малого бизнеса можно по телефону 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн или в офисах банка.
Как писали Юга.ру, Уралсиб начислит 3% кешбэка за оплату коммунальных услуг в сентябре.
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