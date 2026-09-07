Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса более чем на 13%

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jf3n
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года

Объемы кредитования малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,7 млрд рублей, при этом работающий кредитный портфель увеличился более чем на 21% — до 32,2 млрд рублей. 

Выдачи гарантий за первое полугодие 2026 года выросли на 29% к сопоставимому периоду 2025 года — до 61,9 млрд рублей, гарантийный портфель увеличился на 27% — до 86,2 млрд рублей (с учетом онлайн-гарантий). Рост депозитного портфеля клиентов малого и среднего бизнеса составил 10,8% — до 66 млрд рублей.

Читайте также:

Сегодня в линейке Уралсиба представлен полный спектр банковских гарантий. Например, участники госзаказа могут установить лимит до 200 млн рублей на срок до десяти лет по упрощенной технологии рассмотрения и без залогового обеспечения, что позволит в дальнейшем в течение дня получать любые виды гарантий, предусмотренные по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ.

Также банк в 2026 году продолжил развивать линейку кредитных продуктов:

  • запущены предодобренные кредиты для новых и действующих клиентов банка на оборотные цели и рефинансирование кредитов других банков до 50 млн рублей с возможностью оформления без залогового обеспечения;
  • банк возобновил финансирование заемщиков по сниженным ставкам не выше, чем КС+3% по программе стимулирования кредитования клиентов малого и среднего предпринимательства (кредитование по госпрограмме доступно компаниям, соответствующим условиям, в размере до 500 млн рублей).

В Уралсибе представлены экспресс-продукты, ломбардные кредиты, овердрафты, оборотные и инвестиционные продукты.

Узнать подробности о продуктах и услугах Уралсиба для малого бизнеса можно по телефону 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн или в офисах банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб начислит 3% кешбэка за оплату коммунальных услуг в сентябре.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Кредитование Малый и средний бизнес Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре покажут цветные и монохромные работы Стаса Серова
Запах гниения и чернеющие пляжи: эколог рассказал, почему Анапа снова утопает в камке и что с ней можно делать
В Севастополе волонтеров привлекли к ликвидации последствий атаки БПЛА
В двух районах Краснодара пройдут акции раздельного сбора. Публикуем адреса
Самое теплое море — в Туапсе: какая температура воды на курортах Краснодарского края?
Ситуация с топливом в Краснодаре 7 сентября: где можно заправиться

Лента новостей

QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км
Сегодня, 18:45
QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км
Как юг России переживает новую волну топливного кризиса
«Лучше под сиренами, но с морем»
Сегодня, 11:33
«Лучше под сиренами, но с морем»
Как Крым прожил лето с блэкаутами, топливным кризисом и атаками БПЛА
Запах гниения и чернеющие пляжи: эколог рассказал, почему Анапа снова утопает в камке и что с ней можно делать
Сегодня, 18:04
Запах гниения и чернеющие пляжи: эколог рассказал, почему Анапа снова утопает в камке и что с ней можно делать

Реклама на сайте