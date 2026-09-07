Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса более чем на 13%

Банк Уралсиб подвел результаты работы по направлению малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года

Объемы кредитования малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2026 года выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,7 млрд рублей, при этом работающий кредитный портфель увеличился более чем на 21% — до 32,2 млрд рублей.

Выдачи гарантий за первое полугодие 2026 года выросли на 29% к сопоставимому периоду 2025 года — до 61,9 млрд рублей, гарантийный портфель увеличился на 27% — до 86,2 млрд рублей (с учетом онлайн-гарантий). Рост депозитного портфеля клиентов малого и среднего бизнеса составил 10,8% — до 66 млрд рублей.