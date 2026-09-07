Авито и нижегородский кампус НИУ ВШЭ запустили специализацию по разработке и развитию высоконагруженных систем

Авито и кампус НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде запустили совместную специализацию «Разработка и развитие высоконагруженных систем». Одновременно с запуском открылась брендированная аудитория Авито, рассчитанная на 100 человек и доступная для всех студентов кампуса.

Специализация рассчитана на студентов после второго курса программы «Компьютерные науки и технологии». Отбор проходит на конкурсной основе, обучение продлится два года и станет частью четырехлетнего бакалавриата. Технологический фокус программы — язык программирования Go, микросервисная архитектура, системное проектирование, распределенные высоконагруженные системы, DevOps, качество и нагрузочное тестирование.

Студенты будут проектировать и создавать сервисы, способные обрабатывать большие объемы данных, работать с микросервисной архитектурой, тестировать системы под нагрузкой, а также научатся понимать, как устроена работа над продуктом — от идеи до запуска. После прохождения практического трека с наставниками из Авито они смогут подготовить выпускную квалификационную работу и получить возможность пройти отбор на оплачиваемую стажировку.