Авито и нижегородский кампус НИУ ВШЭ запустили специализацию по разработке и развитию высоконагруженных систем
Программа обучения сфокусирована на микросервисной архитектуре, системном проектировании, DevOps и нагрузочном тестировании
Авито и кампус НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде запустили совместную специализацию «Разработка и развитие высоконагруженных систем». Одновременно с запуском открылась брендированная аудитория Авито, рассчитанная на 100 человек и доступная для всех студентов кампуса.
Специализация рассчитана на студентов после второго курса программы «Компьютерные науки и технологии». Отбор проходит на конкурсной основе, обучение продлится два года и станет частью четырехлетнего бакалавриата. Технологический фокус программы — язык программирования Go, микросервисная архитектура, системное проектирование, распределенные высоконагруженные системы, DevOps, качество и нагрузочное тестирование.
Студенты будут проектировать и создавать сервисы, способные обрабатывать большие объемы данных, работать с микросервисной архитектурой, тестировать системы под нагрузкой, а также научатся понимать, как устроена работа над продуктом — от идеи до запуска. После прохождения практического трека с наставниками из Авито они смогут подготовить выпускную квалификационную работу и получить возможность пройти отбор на оплачиваемую стажировку.
Читайте также:
Как рассказал руководитель офиса Авито в Нижнем Новгороде и департамента по разработке коммуникационных продуктов Игорь Десятников, работа с вузами — часть системного подхода компании к развитию инженерных кадров: «Объединение сильной академической базы ВШЭ с практической экспертизой Авито — возможность для студентов уже во время учебы познакомиться с современной инженерной практикой, получить опыт решения реальных технологических задач и начать строить карьеру в индустрии, не уезжая из города».
«Мы сотрудничаем с Авито уже несколько лет, и запуск совместной специализации стал логичным продолжением этой работы. Для нас важно, чтобы наши студенты получали те же карьерные возможности, что и их сверстники в Москве и Санкт-Петербурге», — подчеркнула директор НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Анна Бляхман.
Как писали Юга.ру, в вузах Краснодара выросли цены на обучение: юрфак КубГУ подорожал сразу на 33%, а самой дорогой специальностью в крае остается «Дизайн» в КубГУ.