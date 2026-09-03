20 аэростатов, 36 тысяч зрителей и 201 год. В Ессентуках день рождения города отметили фестивалем воздушных шаров «Курортное небо»

Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото Игоря Панкратова, предоставлено пресс-службой Сбера
    © Фото Игоря Панкратова, предоставлено пресс-службой Сбера

Зрелищное событие с полетами аэростатов, концертной программой и развлечениями для всей семьи посетили 36 тысяч человек

В последние дни августа в Ессентуках проходил фестиваль воздушных шаров «Курортное небо», приуроченный к 201-летию города. Мероприятие открыли вечерним свободным полетом тепловых аэростатов над курортами Кавказских Минеральных Вод.

«Курортное небо» в Ессентуках

«Курортное небо» в Ессентуках

В пятницу и воскресенье аэростаты стартовали с территории живописного Городского озера в Ессентуках. На рассвете гости и жители курорта наблюдали за их массовыми свободными полетами — всего в небо поднимались 20 ярких воздушных шаров разных форм и расцветок. Днем и вечером все желающие могли познакомиться с их пилотами и задать интересующие вопросы, принять участие в праздничной программе со светомузыкальным шоу и концертом симфонического оркестра, а также посетить развлекательно-образовательные зоны для всей семьи.

«Фестиваль «Курортное небо» собрал 36 тысяч человек, и это не просто статистика. За этой цифрой — тысячи маленьких историй: кто-то впервые увидел аэростаты, кто-то встретил старых друзей, кто-то просто отдохнул и зарядился настроением. Спасибо, что были с нами. Будем стараться, чтобы таких дней в городе становилось больше», — сказал глава города-курорта Ессентуки Владимир Крутников.

Фестиваль проходил при участии Сбера, который в честь своего 185-летия поддерживает зрелищные мероприятия по всей стране и дарит россиянам яркие воспоминания об отдыхе. По словам регионального директора Сбербанка на КавМинВодах Евгении Мещеряковой, курорт — любимое многими место отдыха: «Чтобы увидеть завораживающие полеты воздушных шаров или даже самим принять в них участие, сюда приехали тысячи гостей. Мы с командой постарались показать все возможности экосистемы для жизни и отдыха, помочь насыщенно и душевно провести эти последние дни уходящего лета».

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По прогнозам СберАналитики, в 2026 году более 70% россиян выбирают отдых внутри страны. В регионах СКФО почти 6 млн гостей потратят около 54 млрд рублей — на 2% больше, чем годом ранее. Активнее всего россияне путешествуют за пределы своего региона именно в июле и августе. На юге России растет сегмент персонализированных маршрутов отдыха в формате семейных выходных, где за 2–4 дня можно посетить несколько регионов, объединив оздоровление, событийную часть и отдых на природе.

Отраслевой лидер туризма Юго-Западного банка Сбербанка Мария-Хесус Клементе-Белоуссова отметила, что около 30% от всего турпотока в стране занимает событийный туризм: «И мы видим в нем высокий потенциал роста именно на КавМинВодах. По нашим оценкам, он способен в ближайшие 3–5 лет дополнительно привлечь сюда каждого десятого туриста. События, подобные фестивалю воздухоплавания, помогают формировать курортному региону Кавказских Минеральных Вод собственный туристический бренд».

Как писали Юга.ру, проезд в автобусах Ессентуков теперь можно оплатить по геопозиции.

Курорты и туризм Праздники Развлечения Сбербанк Ставрополье Фестивали

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