20 аэростатов, 36 тысяч зрителей и 201 год. В Ессентуках день рождения города отметили фестивалем воздушных шаров «Курортное небо»

В пятницу и воскресенье аэростаты стартовали с территории живописного Городского озера в Ессентуках. На рассвете гости и жители курорта наблюдали за их массовыми свободными полетами — всего в небо поднимались 20 ярких воздушных шаров разных форм и расцветок. Днем и вечером все желающие могли познакомиться с их пилотами и задать интересующие вопросы, принять участие в праздничной программе со светомузыкальным шоу и концертом симфонического оркестра, а также посетить развлекательно-образовательные зоны для всей семьи.

«Фестиваль «Курортное небо» собрал 36 тысяч человек, и это не просто статистика. За этой цифрой — тысячи маленьких историй: кто-то впервые увидел аэростаты, кто-то встретил старых друзей, кто-то просто отдохнул и зарядился настроением. Спасибо, что были с нами. Будем стараться, чтобы таких дней в городе становилось больше», — сказал глава города-курорта Ессентуки Владимир Крутников.

Фестиваль проходил при участии Сбера, который в честь своего 185-летия поддерживает зрелищные мероприятия по всей стране и дарит россиянам яркие воспоминания об отдыхе. По словам регионального директора Сбербанка на КавМинВодах Евгении Мещеряковой, курорт — любимое многими место отдыха: «Чтобы увидеть завораживающие полеты воздушных шаров или даже самим принять в них участие, сюда приехали тысячи гостей. Мы с командой постарались показать все возможности экосистемы для жизни и отдыха, помочь насыщенно и душевно провести эти последние дни уходящего лета».