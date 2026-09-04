Рекламные агентства могут продвигать объявления самозанятых через Авито Промо

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  • © Фото Drazen Zigic с сайта https://www.magnific.com
    © Фото Drazen Zigic с сайта https://www.magnific.com

Кабинет для продвижения объявлений Авито Промо расширил возможности для рекламных агентств

С сентября рекламные агентства, работающие в Авито Промо, могут подключать самозанятых клиентов. Таким образом партнеры площадки получают доступ к более широкой аудитории — более 700 тыс. пользователей. Это позволит агентствам увеличивать базу клиентов и выручку.

Обновление также поможет бизнесам эффективнее расти на площадке. Самозанятые продавцы и исполнители могут полностью делегировать рекламным агентствам работу с профессиональным продвижением, чтобы сосредоточиться на решении стратегических бизнес-задач.

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«Авито Промо — отдельный кабинет для рекламных агентств, где они запускают продвижение товаров, услуг, вакансий и спецтехники на площадке. В этом году мы сфокусировались на расширении возможностей этого инструмента: количество агентств, которые растут вместе с нами, увеличилось на 91% год к году, а число бизнесов, подключающих агентские команды, — на 108%», — комментирует руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами Авито Николай Сентюрин.

Агентские команды помогают с улучшением внешнего вида магазинов и карточек на Авито, управлением бюджетом и системной работой с эффективностью объявлений. Для небольшого бизнеса подключение агентских команд — это возможность масштабироваться еще быстрее.

Чтобы подключить самозанятых, достаточно открыть раздел «Клиенты», нажать на кнопку «Пригласить клиента», указать номер профиля на Авито, выбрать модель работы и отправить приглашение. После подтверждения профиль появится в агентском кабинете.

Функциональность кабинета Авито Промо остается прежней: рекламные агентства могут управлять всеми клиентами в едином интерфейсе, быстро переключаться между платформой и профилями продавцов, использовать доступные форматы продвижения и выгружать данные по API.

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Авито Интернет Малый и средний бизнес Реклама сфера услуг Торговля

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