В Краснодаре временно перестанет ходить троллейбус № 2. Рассказываем, почему

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали, как будет ходить транспорт по улице Дзержинского во время строительства подземного перехода

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 22 января на пересечении улиц Дзержинского и Нахимова стартует строительство подземного перехода. В связи с этим троллейбус № 2 «ж/д вокзал «Краснодар-I» — мегацентр «Красная площадь» приостановит работу до окончания ремонта.

Ремонт коллектора на Московской в Краснодаре:

По Дзержинского будут ходить 16 автобусов:

  • № 1 «автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь» — улица Комарова»;
  • № 5 «улица Командорская — автовокзал «Южный»;
  • № 29 «поселок Колосистый — Центральный колхозный рынок»;
  • № 31 «военный городок имени маршала Жукова — «Лента», улица Восточный Обход»;
  • № 32 «Бальнеолечебница — микрорайон Молодежный»;
  • № 38 «Юбилейный микрорайон — жилой район «Немецкая деревня»;
  • № 39 «военный городок имени маршала Жукова — улица Гидростроителей»;
  • № 55 «Бальнеолечебница — улица Средняя»;
  • № 67 «Кооперативный рынок — улица 3-я Целиноградская»;
  • № 105А «ЖК «Спортивная деревня» — СПК «Прогресс»;
  • № 106А «Кооперативный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ»;
  • № 163А «Бальнеолечебница — 21 км Ростовского Шоссе»;
  • № 182А «Центральный колхозный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ»;
  • № 183А «поселок Березовый — станица Елизаветинская, улица Восточная»;
  • № 201 «Краснодар (Кооперативный рынок) — поселок Южный»;
  • № 777 «Краснодар — аул Новая Адыгея».

Также с пересечения улиц Дзержинского и Нахимова перенесут светофор на 50–100 метров в сторону «Красной площади». На нем установят кнопку и табло вызова для пешеходов. Во время строительства подземника будет работать временный наземный переход.

Напомним, что о строительстве подземного перехода на улице Дзержинского стало известно осенью 2024 года. Он обойдется почти в 154 млн рублей. Длина подземного перехода будет 74,5 метра, ширина — 4 метра. Для маломобильных людей установят лифты. Открыть подземник планируют в первой половине 2026 года.

Как писали Юга.ру, в декабре 2024 года в Краснодаре открыли подземный переход на улице Красных Партизан. Его строили почти два года.

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