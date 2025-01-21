В Краснодаре временно перестанет ходить троллейбус № 2. Рассказываем, почему

Власти Краснодара рассказали, как будет ходить транспорт по улице Дзержинского во время строительства подземного перехода

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 22 января на пересечении улиц Дзержинского и Нахимова стартует строительство подземного перехода. В связи с этим троллейбус № 2 «ж/д вокзал «Краснодар-I» — мегацентр «Красная площадь» приостановит работу до окончания ремонта.

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По Дзержинского будут ходить 16 автобусов: № 1 «автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь» — улица Комарова»;

№ 5 «улица Командорская — автовокзал «Южный»;

№ 29 «поселок Колосистый — Центральный колхозный рынок»;

№ 31 «военный городок имени маршала Жукова — «Лента», улица Восточный Обход»;

№ 32 «Бальнеолечебница — микрорайон Молодежный»;

№ 38 «Юбилейный микрорайон — жилой район «Немецкая деревня»;

№ 39 «военный городок имени маршала Жукова — улица Гидростроителей»;

№ 55 «Бальнеолечебница — улица Средняя»;

№ 67 «Кооперативный рынок — улица 3-я Целиноградская»;

№ 105А «ЖК «Спортивная деревня» — СПК «Прогресс»;

№ 106А «Кооперативный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ»;

№ 163А «Бальнеолечебница — 21 км Ростовского Шоссе»;

№ 182А «Центральный колхозный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ»;

№ 183А «поселок Березовый — станица Елизаветинская, улица Восточная»;

№ 201 «Краснодар (Кооперативный рынок) — поселок Южный»;

№ 777 «Краснодар — аул Новая Адыгея». Также с пересечения улиц Дзержинского и Нахимова перенесут светофор на 50–100 метров в сторону «Красной площади». На нем установят кнопку и табло вызова для пешеходов. Во время строительства подземника будет работать временный наземный переход.