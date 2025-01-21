В Краснодаре временно перестанет ходить троллейбус № 2. Рассказываем, почему
Власти Краснодара рассказали, как будет ходить транспорт по улице Дзержинского во время строительства подземного перехода
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 22 января на пересечении улиц Дзержинского и Нахимова стартует строительство подземного перехода. В связи с этим троллейбус № 2 «ж/д вокзал «Краснодар-I» — мегацентр «Красная площадь» приостановит работу до окончания ремонта.
Ремонт коллектора на Московской в Краснодаре:
По Дзержинского будут ходить 16 автобусов:
- № 1 «автовокзал «Южный» — мегацентр «Красная площадь» — улица Комарова»;
- № 5 «улица Командорская — автовокзал «Южный»;
- № 29 «поселок Колосистый — Центральный колхозный рынок»;
- № 31 «военный городок имени маршала Жукова — «Лента», улица Восточный Обход»;
- № 32 «Бальнеолечебница — микрорайон Молодежный»;
- № 38 «Юбилейный микрорайон — жилой район «Немецкая деревня»;
- № 39 «военный городок имени маршала Жукова — улица Гидростроителей»;
- № 55 «Бальнеолечебница — улица Средняя»;
- № 67 «Кооперативный рынок — улица 3-я Целиноградская»;
- № 105А «ЖК «Спортивная деревня» — СПК «Прогресс»;
- № 106А «Кооперативный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ»;
- № 163А «Бальнеолечебница — 21 км Ростовского Шоссе»;
- № 182А «Центральный колхозный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИСиВ»;
- № 183А «поселок Березовый — станица Елизаветинская, улица Восточная»;
- № 201 «Краснодар (Кооперативный рынок) — поселок Южный»;
- № 777 «Краснодар — аул Новая Адыгея».
Также с пересечения улиц Дзержинского и Нахимова перенесут светофор на 50–100 метров в сторону «Красной площади». На нем установят кнопку и табло вызова для пешеходов. Во время строительства подземника будет работать временный наземный переход.
Напомним, что о строительстве подземного перехода на улице Дзержинского стало известно осенью 2024 года. Он обойдется почти в 154 млн рублей. Длина подземного перехода будет 74,5 метра, ширина — 4 метра. Для маломобильных людей установят лифты. Открыть подземник планируют в первой половине 2026 года.
Как писали Юга.ру, в декабре 2024 года в Краснодаре открыли подземный переход на улице Красных Партизан. Его строили почти два года.