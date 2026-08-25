ATL, «Хлеб» и PLC. В Краснодаре пройдет музыкальный фестиваль

В Краснодаре состоится фестиваль MUZ BIT UNLOCK, на котором выступят краснодарская певица Лейла и диджей, который сотрудничал с лейблом Black Star (18+)

29 августа в Краснодаре состоится фестиваль MUZ BIT UNLOCK 2026. На мероприятии выступят ATL, PLC, DJ M.E.G., группы «Хлеб» и Nemiga, а также победительница локального отбора — певица Лейла.

MUZ BIT UNLOCK — серия музыкальных шоу в Москве, Краснодаре и Екатеринбурге. В каждом городе организаторы проводят конкурс, победитель которого попадет на одну сцену с популярными артистами.

ATL — рэпер, смешивающий своем творчестве мрачную эстетику, хип-хоп- и рейв-культуры.

«Хлеб» — шуточное рэп-трио, созданное бывшими видеоблогерами Денисом Кукоякой, Александром Шулико и Кириллом Трифоновым.

Nemiga — поп-дуэт из Минска, сочетающий в музыке элементы рэпа и лёгкой электроники.

DJ M.E.G. — диджей и музыкальный продюсер, известный по сотрудничеству с лейблом Black Star.