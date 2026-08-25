ATL, «Хлеб» и PLC. В Краснодаре пройдет музыкальный фестиваль

Краснодарский край

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  • Концерт группы «Хлеб» в Москве 02.07.2023 © Скриншот видео с Rutube-канала «Обновляющийся-Канал»
    Концерт группы «Хлеб» в Москве 02.07.2023 © Скриншот видео с Rutube-канала «Обновляющийся-Канал»

В Краснодаре состоится фестиваль MUZ BIT UNLOCK, на котором выступят краснодарская певица Лейла и диджей, который сотрудничал с лейблом Black Star (18+)

29 августа в Краснодаре состоится фестиваль MUZ BIT UNLOCK 2026. На мероприятии выступят ATL, PLC, DJ M.E.G., группы «Хлеб» и Nemiga, а также победительница локального отбора — певица Лейла.

MUZ BIT UNLOCK — серия музыкальных шоу в Москве, Краснодаре и Екатеринбурге. В каждом городе организаторы проводят конкурс, победитель которого попадет на одну сцену с популярными артистами.

ATL — рэпер, смешивающий своем творчестве мрачную эстетику, хип-хоп- и рейв-культуры.

«Хлеб» — шуточное рэп-трио, созданное бывшими видеоблогерами Денисом Кукоякой, Александром Шулико и Кириллом Трифоновым.

Nemiga — поп-дуэт из Минска, сочетающий в музыке элементы рэпа и лёгкой электроники.

DJ M.E.G. — диджей и музыкальный продюсер, известный по сотрудничеству с лейблом Black Star.

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PLC — краснодарский рэпер и музыкальный продюсер, участник жюри конкурса MUZ BIT UNLOCK 2026.

Лейла — краснодарская певица, исполняющая песни в стиле этно-госпел. Участвовала в шоу «Голос» на Первом канале в команде Сергея Шнурова.

Фестиваль пройдет 29 августа на концертной площадке «Порт 219». Стоимость билетов и другие подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в 2026 году фестиваль адыгейского сыра под Майкопом не состоится. Решение связано с «текущей обстановкой».

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