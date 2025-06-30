«Издалека похожа на настоящую». Туристы считают, что на нудистском пляже под Сочи установили поддельные камеры

В Дагомысе для отпугивания нудистов поставили видеокамеры-муляжи

Предыстория. 27 июня Юга.ру со ссылкой на телеграм-канал «Типичный Сочи» сообщали об установке на диком пляже в Дагомысе камер видеонаблюдения и знаков, запрещающих купание и нахождение на побережье в обнаженном виде.

Под постом в телеграм-канале «Типичный Сочи» пользователи решили удостовериться, не являются ли камеры муляжами.

«Выглядит как муляж, который покупали для бизнеса, решил посмотреть, правильно ли понял», — написал один из комментаторов.