«Издалека похожа на настоящую». Туристы считают, что на нудистском пляже под Сочи установили поддельные камеры
В Дагомысе для отпугивания нудистов поставили видеокамеры-муляжи
Предыстория. 27 июня Юга.ру со ссылкой на телеграм-канал «Типичный Сочи» сообщали об установке на диком пляже в Дагомысе камер видеонаблюдения и знаков, запрещающих купание и нахождение на побережье в обнаженном виде.
Под постом в телеграм-канале «Типичный Сочи» пользователи решили удостовериться, не являются ли камеры муляжами.
«Выглядит как муляж, который покупали для бизнеса, решил посмотреть, правильно ли понял», — написал один из комментаторов.
«Они станут лучшими друзьями»:
Позднее телеграм-канал «Типичный Сочи» опубликовал информацию, что видеокамеры действительно являются фейковыми. Паблик сравнил фото камеры с пляжа и муляж, продающийся на маркетплейсах. Опровержения «фейковости» видеокамер в других открытых источниках нет, а отличить фейковую камеру от настоящей сложно.
«Муляж неплохой. Издалека не отличается от настоящей камеры», — пишет один из покупателей в отзывах на Ozon.
Ранее МЦУ Сочи напомнил, что на сочинских пляжах запрещено находиться в обнаженном виде. Весь курортный сезон на побережье будут проводиться рейды. За нарушение правил общественного порядка нудистам может грозить штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток по статье за мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ).
Как писали Юга.ру, в июле в Сочи ожидается «бархатный сезон» и осенняя погода.