Малый и средний бизнес теперь может сам создавать смены в Авито Подработке

По данным сервиса, сейчас СМБ испытывает острую потребность во временном персонале

Авито Подработка открыла возможность компаниям с численностью до 100 сотрудников привлекать исполнителей на смену, день или пиковую нагрузку так же быстро и просто, как это делают крупные бизнесы. Для удобства сервис запустил специальный кабинет заказчика — базовую инфраструктуру для регистрации, поиска и оформления смен. Как это работает Сначала компании необходимо зарегистрироваться в кабинете Авито Подработки, затем пройти проверку и подключить электронный документооборот. После этого можно создать точку подработки и сформировать смену: указать адрес, описать задачу, условия и особенности локации.

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Сервис поможет структурировать описание, подскажет, какие детали важно добавить, а также порекомендует ставку, которая повышает вероятность выхода исполнителя на смену. В кабинете можно отслеживать статус смен, контролировать выход исполнителей и скачивать готовые отчеты. Компании могут создавать заявки заранее (на срок до 45 дней) или оперативно (не позднее чем за сутки до начала смены). Заказчик платит только за подтвержденный выход исполнителя: после создания заявки он вносит предоплату, из которой производится оплата после подтвержденного выхода на смену. Налоги со своего дохода самозанятые исполнители уплачивают самостоятельно.

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По словам старшего директора сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрия Королева, компания открыла сервис для малого и среднего бизнеса, поскольку СМБ сейчас испытывает одну из самых острых потребностей во временном персонале: «По нашим данным, около 80% заявок заказчиков закрываются исполнителями — это значит, что модель уже доказала эффективность и готова к масштабированию. Малый бизнес получает тот же уровень доступа к исполнителям, что и крупные компании, только без лишней административной нагрузки».