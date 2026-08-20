Малый и средний бизнес теперь может сам создавать смены в Авито Подработке
По данным сервиса, сейчас СМБ испытывает острую потребность во временном персонале
Авито Подработка открыла возможность компаниям с численностью до 100 сотрудников привлекать исполнителей на смену, день или пиковую нагрузку так же быстро и просто, как это делают крупные бизнесы. Для удобства сервис запустил специальный кабинет заказчика — базовую инфраструктуру для регистрации, поиска и оформления смен.
Как это работает
Сначала компании необходимо зарегистрироваться в кабинете Авито Подработки, затем пройти проверку и подключить электронный документооборот. После этого можно создать точку подработки и сформировать смену: указать адрес, описать задачу, условия и особенности локации.
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Сервис поможет структурировать описание, подскажет, какие детали важно добавить, а также порекомендует ставку, которая повышает вероятность выхода исполнителя на смену. В кабинете можно отслеживать статус смен, контролировать выход исполнителей и скачивать готовые отчеты.
Компании могут создавать заявки заранее (на срок до 45 дней) или оперативно (не позднее чем за сутки до начала смены). Заказчик платит только за подтвержденный выход исполнителя: после создания заявки он вносит предоплату, из которой производится оплата после подтвержденного выхода на смену. Налоги со своего дохода самозанятые исполнители уплачивают самостоятельно.
По словам старшего директора сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрия Королева, компания открыла сервис для малого и среднего бизнеса, поскольку СМБ сейчас испытывает одну из самых острых потребностей во временном персонале: «По нашим данным, около 80% заявок заказчиков закрываются исполнителями — это значит, что модель уже доказала эффективность и готова к масштабированию. Малый бизнес получает тот же уровень доступа к исполнителям, что и крупные компании, только без лишней административной нагрузки».
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