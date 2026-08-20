«Роза Хутор» запускает проект по предотвращению конфликтов людей и медведей. Что он включает?
«Роза Хутор» и Сочинский нацпарк запустили проект по безопасному соседству с медведями
Курорт «Роза Хутор» совместно с Сочинским национальным парком начинает экологический проект «Бурый медведь — наш сосед». Его основная задача — помочь людям и диким животным мирно соседствовать и снизить количество опасных ситуаций, связанных с выходом медведей к жилым районам и туристическим объектам.
В рамках инициативы планируется выстроить систему взаимодействия между природоохранными службами, профильными ведомствами и местными жителями. Также специалисты хотят разработать единый алгоритм действий на случай появления медведя в населенных пунктах или местах отдыха. Отдельное направление проекта — экологическое просвещение населения.
Для жителей и гостей Сочи организуют открытые встречи и лекции с участием сотрудников Сочинского национального парка и ученых. В школах и учреждениях дополнительного образования города планируется проводить специальные занятия, посвященные правилам безопасного поведения рядом с дикой природой.
Перед началом учебного года для преподавателей биологии и географии проведут образовательные семинары. Школы и другие образовательные учреждения получат методические материалы и информацию о том, как рассказывать детям о взаимодействии человека с дикими животными. Эти материалы будут подготовлены при поддержке «Роза Хутор».
Кроме того, на сайте Сочинского национального парка планируют разместить обновленные сведения о причинах, по которым медведи выходят к людям. Там же можно будет узнать о способах предотвращения подобных ситуаций и правилах поведения при встрече с бурым медведем.
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«Городская территория примыкает к национальному парку — у нас очень протяженная граница. Она обозначена и понятна людям, но у природы границ нет. И чем дальше мы осваиваем новые территории для жизни, туризма и отдыха, тем ближе соседствуем с дикими животными. Эта близость требует от нас осознанного поведения для обеспечения собственной безопасности. Главная цель проекта — рассказать людям о медведе и научить их правилам добрососедства. Если же добрососедства по каким-то причинам не случается, мы обязаны оперативно и слаженно решать возникающие проблемы. В рамках проекта мы также создаем межведомственную группу для экстренного реагирования, в состав которой войдут представители МЧС, полиции, Росгвардии, администрации города Сочи, федеральной территории Сириус и других профильных ведомств», — рассказала заместитель директора по экологическому просвещению Сочинского национального парка Полина Смирнова.
Проблема появления медведей рядом с человеком характерна не только для Сочи. Подобные случаи регулярно фиксируются в разных странах и регионах мира, включая США, Канаду и различные территории России.
По информации Сочинского национального парка, в 2024 году было зарегистрировано 14 случаев выхода медведей к людям. В 2025–2026 годах количество таких эпизодов выросло примерно в четыре раза. Наиболее часто звери появляются рядом с человеком с сентября по ноябрь. Именно в этот период медведи активно накапливают жир перед зимней спячкой и нуждаются в большом количестве пищи.
Одной из основных причин, заставляющих животных приближаться к людям, специалисты называют доступность пищевых отходов. Дополнительным фактором становится ведение подсобного хозяйства на территориях, расположенных рядом с лесом.
«Еще в 2021 году, столкнувшись с резким ростом случаев наблюдения медведей сотрудниками и гостями курорта, мы немедленно приступили к решению задачи обеспечения добрососедства и благополучия людей и животных. Интеррос, «Роза Хутор», Кавказский заповедник и Сочинский национальный парк подписали четырехсторонний меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместную работу по обеспечению добрососедства и безопасности для туристов и диких животных на рекреационной территории. Были проведены научные оценки численности популяции медведей на территории и в окрестностях курорта. Число визуальных контактов с медведями растет: например, только в прошлом году мы зафиксировали 145 случаев наблюдения медведей. Поэтому мы рады поддержать усилия дирекции Сочинского национального парка по повышению осведомленности и совершенствованию координации служб для готовности к «высокому медвежьему сезону», который традиционно начинается в конце августа и длится до конца осени», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.
Проект «Бурый медведь — наш сосед» продолжит экологические инициативы «Роза Хутор», направленные на снижение риска таких встреч. Большое внимание в рамках работы уделят правильному обращению с отходами.
На контейнерных площадках планируют использовать мощные направленные осветительные приборы, а сами места накопления ТКО будут защищать специальными ограждениями, которые медведи не смогут преодолеть. Площадки будут регулярно мыть и обрабатывать, чтобы устранять запахи, привлекающие животных. Также важно своевременно вывозить мусор и отдельно собирать и удалять пищевые отходы из кухонь.
На туристических маршрутах курорта урны размещают только в начале и конце троп. Это позволяет уменьшить вероятность того, что запах мусора привлечет диких животных непосредственно на маршрут.
Еще одним направлением экологического проекта станет восстановление естественной кормовой базы. В последние годы количество природного корма для животных в горах Сочи существенно сократилось, в частности из-за массового усыхания каштановых лесов.
Чтобы частично компенсировать нехватку пищи в природе, на специальных территориях планируют высаживать груши, яблони, вишни и грецкий орех. Плоды этих деревьев в дальнейшем смогут стать естественным источником пищи для медведей и других представителей дикой природы.
Первую экспериментальную посадку площадью около одного гектара собираются провести следующей осенью. Участок планируют разместить на территории Сочинского нацпарка вдали от курортной инфраструктуры.
Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» станет центром Т-Банк Гастрофеста с участием трех курортов Сочи.