«Роза Хутор» запускает проект по предотвращению конфликтов людей и медведей. Что он включает?

Кроме того, на сайте Сочинского национального парка планируют разместить обновленные сведения о причинах, по которым медведи выходят к людям. Там же можно будет узнать о способах предотвращения подобных ситуаций и правилах поведения при встрече с бурым медведем.

Перед началом учебного года для преподавателей биологии и географии проведут образовательные семинары. Школы и другие образовательные учреждения получат методические материалы и информацию о том, как рассказывать детям о взаимодействии человека с дикими животными. Эти материалы будут подготовлены при поддержке «Роза Хутор».

Для жителей и гостей Сочи организуют открытые встречи и лекции с участием сотрудников Сочинского национального парка и ученых. В школах и учреждениях дополнительного образования города планируется проводить специальные занятия, посвященные правилам безопасного поведения рядом с дикой природой.

В рамках инициативы планируется выстроить систему взаимодействия между природоохранными службами, профильными ведомствами и местными жителями. Также специалисты хотят разработать единый алгоритм действий на случай появления медведя в населенных пунктах или местах отдыха. Отдельное направление проекта — экологическое просвещение населения.

Курорт «Роза Хутор» совместно с Сочинским национальным парком начинает экологический проект «Бурый медведь — наш сосед». Его основная задача — помочь людям и диким животным мирно соседствовать и снизить количество опасных ситуаций, связанных с выходом медведей к жилым районам и туристическим объектам.

«Городская территория примыкает к национальному парку — у нас очень протяженная граница. Она обозначена и понятна людям, но у природы границ нет. И чем дальше мы осваиваем новые территории для жизни, туризма и отдыха, тем ближе соседствуем с дикими животными. Эта близость требует от нас осознанного поведения для обеспечения собственной безопасности. Главная цель проекта — рассказать людям о медведе и научить их правилам добрососедства. Если же добрососедства по каким-то причинам не случается, мы обязаны оперативно и слаженно решать возникающие проблемы. В рамках проекта мы также создаем межведомственную группу для экстренного реагирования, в состав которой войдут представители МЧС, полиции, Росгвардии, администрации города Сочи, федеральной территории Сириус и других профильных ведомств», — рассказала заместитель директора по экологическому просвещению Сочинского национального парка Полина Смирнова.

Проблема появления медведей рядом с человеком характерна не только для Сочи. Подобные случаи регулярно фиксируются в разных странах и регионах мира, включая США, Канаду и различные территории России.

По информации Сочинского национального парка, в 2024 году было зарегистрировано 14 случаев выхода медведей к людям. В 2025–2026 годах количество таких эпизодов выросло примерно в четыре раза. Наиболее часто звери появляются рядом с человеком с сентября по ноябрь. Именно в этот период медведи активно накапливают жир перед зимней спячкой и нуждаются в большом количестве пищи.

Одной из основных причин, заставляющих животных приближаться к людям, специалисты называют доступность пищевых отходов. Дополнительным фактором становится ведение подсобного хозяйства на территориях, расположенных рядом с лесом.

«Еще в 2021 году, столкнувшись с резким ростом случаев наблюдения медведей сотрудниками и гостями курорта, мы немедленно приступили к решению задачи обеспечения добрососедства и благополучия людей и животных. Интеррос, «Роза Хутор», Кавказский заповедник и Сочинский национальный парк подписали четырехсторонний меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместную работу по обеспечению добрососедства и безопасности для туристов и диких животных на рекреационной территории. Были проведены научные оценки численности популяции медведей на территории и в окрестностях курорта. Число визуальных контактов с медведями растет: например, только в прошлом году мы зафиксировали 145 случаев наблюдения медведей. Поэтому мы рады поддержать усилия дирекции Сочинского национального парка по повышению осведомленности и совершенствованию координации служб для готовности к «высокому медвежьему сезону», который традиционно начинается в конце августа и длится до конца осени», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Проект «Бурый медведь — наш сосед» продолжит экологические инициативы «Роза Хутор», направленные на снижение риска таких встреч. Большое внимание в рамках работы уделят правильному обращению с отходами.

На контейнерных площадках планируют использовать мощные направленные осветительные приборы, а сами места накопления ТКО будут защищать специальными ограждениями, которые медведи не смогут преодолеть. Площадки будут регулярно мыть и обрабатывать, чтобы устранять запахи, привлекающие животных. Также важно своевременно вывозить мусор и отдельно собирать и удалять пищевые отходы из кухонь.

На туристических маршрутах курорта урны размещают только в начале и конце троп. Это позволяет уменьшить вероятность того, что запах мусора привлечет диких животных непосредственно на маршрут.

Еще одним направлением экологического проекта станет восстановление естественной кормовой базы. В последние годы количество природного корма для животных в горах Сочи существенно сократилось, в частности из-за массового усыхания каштановых лесов.

Чтобы частично компенсировать нехватку пищи в природе, на специальных территориях планируют высаживать груши, яблони, вишни и грецкий орех. Плоды этих деревьев в дальнейшем смогут стать естественным источником пищи для медведей и других представителей дикой природы.

Первую экспериментальную посадку площадью около одного гектара собираются провести следующей осенью. Участок планируют разместить на территории Сочинского нацпарка вдали от курортной инфраструктуры.