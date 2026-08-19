Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-4 кредиток для покупок к учебному году

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Карта «120 дней на максимум» банка Уралсиб вошла в подборку бесплатных кредиток для покупок к учебному году с длинным льготным периодом и кешбэком

В исследовании, представленном Банки.ру, рассматривались предложения российских банков на 11 августа 2026 года. 

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«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив ее в день заявки после подписания документов. 

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробности о кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил бухгалтерский сервис для работы на АУСН.

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