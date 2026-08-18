Краснодарцы назвали самым перспективным направлением высшего образования медицину. А какие специальности еще?
Также горожане рассказали, сколько готовы потратить на обучение в вузе по платным программам
Согласно исследованию*, проведенному СберСтрахованием, жители Краснодара считают медицину наиболее востребованным направлением высшего образования — ее выбрали 17% опрошенных. Далее идут экономика и финансы (13%), инженерные профессии (7%), юриспруденция (6%), ИТ и педагогика (по 5%).
Среди других популярных направлений — военные специальности и МЧС (4%), геология и нефтегазовая отрасль, творческие профессии, менеджмент, строительство, реклама и связи с общественностью, физика и математика (по 2%). Реже всего называли биологию, а также филологию, историю и философию — эти направления выбрали менее 1% краснодарцев.
Участники исследования также поделились, сколько они готовы потратить на обучение в вузе по платным программам. Так, средней у жителей Краснодара стала сумма в 211 тыс. рублей в год — почти столько же, сколько в среднем по России (215 тыс. рублей).
При этом первое образование не всегда становится единственным. Так, 11% опрошенных горожан уже получают или планируют в ближайшие год-два получить второе высшее образование либо освоить новую профессию.
Как рассказала заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова, деньги на учебу — свою или членов семьи — откладывают 12% участников опроса: «Регулярные накопления помогают собрать необходимую сумму без резкой нагрузки на бюджет, а страховые программы — защитить эти средства и сохранить намеченные планы при непредвиденных обстоятельствах».
«Чтобы формировать накопления более уверенно, рекомендуется откладывать около 10–15% ежемесячного дохода, используя в том числе надежные финансовые инструменты. Например, накопительное страхование жизни (НСЖ). Это поможет не только достичь поставленных финансовых целей, но и сохранить средства в случае непредвиденных ситуаций в различных сферах жизни», — добавил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
* Исследование проводилось в июле 2026 года среди жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.
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