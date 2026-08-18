Краснодарцы назвали самым перспективным направлением высшего образования медицину. А какие специальности еще?

Также горожане рассказали, сколько готовы потратить на обучение в вузе по платным программам

Согласно исследованию*, проведенному СберСтрахованием, жители Краснодара считают медицину наиболее востребованным направлением высшего образования — ее выбрали 17% опрошенных. Далее идут экономика и финансы (13%), инженерные профессии (7%), юриспруденция (6%), ИТ и педагогика (по 5%).

Среди других популярных направлений — военные специальности и МЧС (4%), геология и нефтегазовая отрасль, творческие профессии, менеджмент, строительство, реклама и связи с общественностью, физика и математика (по 2%). Реже всего называли биологию, а также филологию, историю и философию — эти направления выбрали менее 1% краснодарцев.

Участники исследования также поделились, сколько они готовы потратить на обучение в вузе по платным программам. Так, средней у жителей Краснодара стала сумма в 211 тыс. рублей в год — почти столько же, сколько в среднем по России (215 тыс. рублей).

При этом первое образование не всегда становится единственным. Так, 11% опрошенных горожан уже получают или планируют в ближайшие год-два получить второе высшее образование либо освоить новую профессию.