Покупатели на Авито смогут получать гарантию на электронику от частных продавцов
Теперь на платформе можно приобрести и новые, и б/у смартфоны, ноутбуки, видеокарты, приставки с гарантией
Авито расширил сервис «Авито Гарантия» на сделки с частными пользователями и новые категории электроники. Теперь гарантию можно оформить не только на смартфоны, но и при покупке ноутбуков, планшетов, видеокарт и игровых приставок — как новых, так и бывших в употреблении. Сервис доступен по всей России, где работает Авито Доставка. Оформить гарантию можно в мобильном приложении, а также через мобильную и десктоп-версию сайта одновременно с заказом товара. Партнером программы выступает АльфаСтрахование.
После оформления гарантии покупатель получает ссылку на страховой полис в чате Авито, а также СМС с инструкцией, как действовать в случае обнаружения неисправности. Гарантия действует в течение 90 дней после получения заказа. Если за это время обнаружатся скрытые дефекты, о которых не рассказал продавец, можно оформить гарантийный случай. После диагностики устройство отремонтируют, а если восстановление окажется невозможным, покупатель получит денежную компенсацию в соответствии с условиями программы.
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«Вместе с развитием ресейла растут и ожидания покупателей: им важно получать такой же уровень уверенности при покупке техники «с рук», как и при покупке нового устройства в традиционной рознице. Поэтому мы последовательно развиваем сервисы, которые помогают снизить риски при онлайн-покупках и повышают доверие между пользователями», — отмечает руководитель бизнес-направления Электроника и Бытовая техника в Авито Евгения Одинцова.
«Страховая защита позволяет спокойно пользоваться товаром после получения и обратиться за помощью, если обнаружится неисправность. Мы рады вместе с Авито делать покупки более комфортными и предсказуемыми для покупателей», — добавляет руководитель направления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Даниил Минчаков.
По данным Авито, каждый месяц электронику на платформе покупают около 3 млн пользователей. При этом одним из ключевых факторов при выборе устройства остаются уверенность в его качестве и безопасность сделки.
Как писали Юга.ру, каждый второй россиянин начинает поиск товаров с ресейл-платформ.