Покупатели на Авито смогут получать гарантию на электронику от частных продавцов

Авито расширил сервис «Авито Гарантия» на сделки с частными пользователями и новые категории электроники. Теперь гарантию можно оформить не только на смартфоны, но и при покупке ноутбуков, планшетов, видеокарт и игровых приставок — как новых, так и бывших в употреблении. Сервис доступен по всей России, где работает Авито Доставка. Оформить гарантию можно в мобильном приложении, а также через мобильную и десктоп-версию сайта одновременно с заказом товара. Партнером программы выступает АльфаСтрахование.

После оформления гарантии покупатель получает ссылку на страховой полис в чате Авито, а также СМС с инструкцией, как действовать в случае обнаружения неисправности. Гарантия действует в течение 90 дней после получения заказа. Если за это время обнаружатся скрытые дефекты, о которых не рассказал продавец, можно оформить гарантийный случай. После диагностики устройство отремонтируют, а если восстановление окажется невозможным, покупатель получит денежную компенсацию в соответствии с условиями программы.