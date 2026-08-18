Парк «Краснодар» этим летом принял в 2 раза больше гостей

Краснодарский край

Распечатать

  • Кроличья нора, парк «Краснодар» © Фото Юга.ру
    Кроличья нора, парк «Краснодар» © Фото Юга.ру

Удвоилось и число людей, которые летом посетили парк более одного раза

МТС на основе данных аналитической платформы «МТС Геоэффект» изучила посещаемость парка «Краснодар» с начала лета. По сравнению с летом прошлого года количество гостей выросло вдвое: как за счет местных жителей, так и за счет туристов. При этом впервые мужчины стали приходить в парк так же часто, как и женщины.

Больше всего российских туристов, посетивших парк, приезжали из Москвы, Ростовской области и Ставропольского края. Среди иностранцев парк был наиболее интересен туристам из Китая — их стало больше в 2,5 раза. Значительная часть гостей приехала также из Армении, Казахстана и Беларуси.

Читайте также:

Самой многочисленной аудиторией парка стали люди в возрасте 35–44 лет, которые зачастую приходят сюда с детьми. В топе их интересов с точки зрения цифровой активности оказались новые объекты Парка облаков — локация «Грот», скульптурные композиции «Эмпатия» и «Мать Земля». У детей второй год подряд популярным местом для посещений становится «Кроличья нора», у подростков — зона Спортпарка.

Перед запуском новых локаций в парке «Краснодар» МТС установила дополнительные базовые станции, которые в условиях повышенной нагрузки обеспечивают работу сети без потери качества.

«Самый знаменитый парк страны для нас — это зона пристального внимания и контроля за работой сети. Территория парка все время расширяется, потоки туристов перемещаются в новые локации и за новыми впечатлениями, растет и меняется конфигурация нагрузки на сеть. Для нас важно, чтобы в любой точке любимого «Краснодара» наши абоненты могли оставаться на связи и онлайн», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Как писали Юга.ру, на Кубани появятся шесть новых природных туристических троп.

Достопримечательности Краснодар Курорты и туризм Мобильная связь МТС парк «Краснодар» Статистика

Новости

811 квартир и частных домов: в Новороссийске оценили ущерб от самой мощной атаки БПЛА
В Краснодаре пройдет книжный своп для детей и родителей. Как принять участие?
В Геленджике отменили парад невест и шоу гидроциклов, но День города все же состоится 
В Краснодаре стало меньше работающих заправок. Где есть топливо 18 августа?
Магнитная буря внезапно накрыла Землю: ученые не ожидали такого усиления
В Краснодаре профессор РЭУ проведет лекцию о Петербурге времен Достоевского

Лента новостей

Сорок лет под гипсокартоном
Вчера, 16:10
Сорок лет под гипсокартоном
Художник Николай Турков-Собакин — об универмаге «Кубань», Доме книги и утраченных мозаиках Краснодара
«Белый мыс» в Геленджике
14 августа, 18:11
«Белый мыс» в Геленджике
Как выглядит винный город и что там уже открылось
«В закрытой банке футбол не развивается»
14 августа, 14:14
«В закрытой банке футбол не развивается»
Алексей Андронов — про отъезд Сперцяна, эпоху Уткина и итоги ЧМ-2026

Реклама на сайте