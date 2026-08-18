Парк «Краснодар» этим летом принял в 2 раза больше гостей

Удвоилось и число людей, которые летом посетили парк более одного раза

МТС на основе данных аналитической платформы «МТС Геоэффект» изучила посещаемость парка «Краснодар» с начала лета. По сравнению с летом прошлого года количество гостей выросло вдвое: как за счет местных жителей, так и за счет туристов. При этом впервые мужчины стали приходить в парк так же часто, как и женщины. Больше всего российских туристов, посетивших парк, приезжали из Москвы, Ростовской области и Ставропольского края. Среди иностранцев парк был наиболее интересен туристам из Китая — их стало больше в 2,5 раза. Значительная часть гостей приехала также из Армении, Казахстана и Беларуси.

Самой многочисленной аудиторией парка стали люди в возрасте 35–44 лет, которые зачастую приходят сюда с детьми. В топе их интересов с точки зрения цифровой активности оказались новые объекты Парка облаков — локация «Грот», скульптурные композиции «Эмпатия» и «Мать Земля». У детей второй год подряд популярным местом для посещений становится «Кроличья нора», у подростков — зона Спортпарка. Перед запуском новых локаций в парке «Краснодар» МТС установила дополнительные базовые станции, которые в условиях повышенной нагрузки обеспечивают работу сети без потери качества. «Самый знаменитый парк страны для нас — это зона пристального внимания и контроля за работой сети. Территория парка все время расширяется, потоки туристов перемещаются в новые локации и за новыми впечатлениями, растет и меняется конфигурация нагрузки на сеть. Для нас важно, чтобы в любой точке любимого «Краснодара» наши абоненты могли оставаться на связи и онлайн», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.