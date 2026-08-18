Вклад Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных депозитов в юанях

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jetv
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Вклад банка Уралсиб вошел в рейтинг наиболее выгодных срочных депозитов в китайских юанях в августе 2026 года

Рейтинг подготовил портал Brobank.ru на основе анализа предложений 100 крупнейших банков по активам по состоянию на 12 августа 2026 года.

Банки в исследовании ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в юанях. Кроме того, эксперты учитывали доступность максимальной доходности с учетом требований к сумме и сроку вклада, а также наличие дополнительных условий, территориальный охват банка и другие критерии.

Читайте также:

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 2% до 4,5% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия составляет 20 тыс. юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада — 181 и 367 дней. 

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил бухгалтерский сервис для работы на АУСН.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

В Краснодаре профессор РЭУ проведет лекцию о Петербурге времен Достоевского
Краснодар «утопает» в амброзии: жители жалуются на заросли аллергена в разных районах
В Сочи запустили чат-бот с информацией о бензине
Власти Краснодара опубликовали новые тарифы на ритуальные услуги
Сотрудников Росреестра в Темрюке приговорили к 9 и 7,5 годам за взятки
Краснодарец разбил 15 телевизоров в магазине бытовой техники. Ущерб составил 1,5 млн рублей 

Лента новостей

Сорок лет под гипсокартоном
Вчера, 16:10
Сорок лет под гипсокартоном
Художник Николай Турков-Собакин — об универмаге «Кубань», Доме книги и утраченных мозаиках Краснодара
«Белый мыс» в Геленджике
14 августа, 18:11
«Белый мыс» в Геленджике
Как выглядит винный город и что там уже открылось
«В закрытой банке футбол не развивается»
14 августа, 14:14
«В закрытой банке футбол не развивается»
Алексей Андронов — про отъезд Сперцяна, эпоху Уткина и итоги ЧМ-2026

Реклама на сайте