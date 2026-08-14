Абоненты МТС могут снова получить доступ к Spotify, Netflix, Ticketmaster и Strava

В будущем оператор планирует расширить список доступных интернет-ресурсов

МТС запускает решение для доступа к популярным контентным ресурсам, доступ к которым был ограничен в России. Абонентам оператора из Краснодарского края и других регионов стали доступны такие цифровые платформы как Spotify, Ticketmaster, Strava и Netflix. В перспективе список планируется расширять.

Сервис «МТС Глобальный доступ», разрешенный законодательством и запатентованный компанией в 2025 году, позволяет абоненту из своего личного кабинета в приложении «Мой МТС» перейти на зарубежные площадки и оплатить их с мобильного счета. Подключать прокси или VPN для этого не потребуется.