Уралсиб подвел итоги работы программ практик и стажировок «Уралсиб. Ускорение»

Банк Уралсиб подвел итоги реализации программ практик и стажировок «Уралсиб. Ускорение» за первое полугодие 2026 года

За этот период аудитория онлайн-платформы students.uralsib.ru, которая объединяет участников программы, увеличилась более чем на тысячу студентов. В первом полугодии 2026 года очную практику в банке прошли 303 студента в 26 городах присутствия Уралсиба. По общебанковской программе стажировки прошли более 30 студентов, из них пять уже трудоустроены на штатные должности в различных подразделениях банка.

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6 апреля состоялось открытие второго потока программы стажировок USB.HUB — проекта Уралсиба для студентов IT-специальностей и аналитиков. Специалисты группы по работе с молодежью банка получили более 3500 откликов и после отбора пригласили в программу десять участников, которые стали частью команды. Программа рассчитана на пять месяцев и сочетает работу над бизнес-задачами, развитие профессиональных навыков, а также наставничество специалистов банка. В первом полугодии 2026 года профильные команды Уралсиба встречались и знакомились со студентами на различных площадках. Всего прошло десять мероприятий в разных городах, участниками которых стали более 5600 студентов. Представители банка рассказывали о возможностях стажировок и дальнейшего профессионального роста.

Онлайн-платформа «Уралсиб. Ускорение» объединяет студентов, образовательные организации и банк Уралсиб. Площадка работает с 2022 года, и сегодня с ней взаимодействуют уже более 160 образовательных организаций. В их число входят как региональные, так и федеральные вузы.

Как писали Юга.ру, прибыль Уралсиба за первое полугодие по РСБУ составила 8 млрд рублей.