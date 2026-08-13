Уралсиб запустил бухгалтерский сервис для работы на АУСН

Сервис помогает вести учет доходов и расходов без расхождений, кадровый учет, работает с маркетплейсами, взаимодействует с налоговой службой, а также предоставляет неограниченные консультации бухгалтера.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — это специальный режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Ставки налогообложения составляют 8% с полученных доходов, либо 20% с разницы между доходами и расходами. На АУСН может перейти бизнес, зарегистрированный в регионе, где применяется эта система, с численностью работников не более пяти человек, стоимостью основных средств не более 150 млн рублей и годовым доходом не более 60 млн рублей.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса.