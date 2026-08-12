В Краснодарском крае улучшают мобильную связь. До конца года появится более 100 новых базовых станций
В первую очередь базовыми станциями оборудуют малые населенные пункты и удаленные территории региона
В Краснодарском крае реализуется масштабный проект по развитию сети мобильной связи. С начала года МТС установила на территории региона 20 базовых станций «Иртея» российского производства. В планах компании — запустить до конца года на Кубани более 100 отечественных БС.
Сейчас строительство объектов связи сосредоточено на сельских и удаленных территориях регионов. Почти половина новых БС установлена в поселках с населением до 1–2 тысяч человек. Так, например, связь на отечественном оборудовании появилась в поселке Десятихатка Кавказского района с населением 215 человек.
Новое оборудование хорошо зарекомендовало себя и на территориях больших станиц, районных центров, автодорог, где требуется быстро расширить покрытие. Низкочастотный стандарт LTE800 обеспечивает широкий охват с помощью относительно небольшого количества объектов связи.
«Мы поэтапно движемся к замещению импортного оборудования отечественным. Сейчас тестируем базовые станции в менее нагруженных местах, и видим, что со своими задачами оборудование успешно справляется. В планах — постепенное внедрение в сеть российских базовых станций в крупных городах Кубани», — рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.
Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии» к 2030 году в России должна быть достигнута стопроцентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.
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