В Краснодарском крае улучшают мобильную связь. До конца года появится более 100 новых базовых станций

Краснодарский край

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  • Базовая станция отечественного производства «Иртея» © Фото пресс-службы МТС
    Базовая станция отечественного производства «Иртея» © Фото пресс-службы МТС

В первую очередь базовыми станциями оборудуют малые населенные пункты и удаленные территории региона

В Краснодарском крае реализуется масштабный проект по развитию сети мобильной связи. С начала года МТС установила на территории региона 20 базовых станций «Иртея» российского производства. В планах компании — запустить до конца года на Кубани более 100 отечественных БС.

Сейчас строительство объектов связи сосредоточено на сельских и удаленных территориях регионов. Почти половина новых БС установлена в поселках с населением до 1–2 тысяч человек. Так, например, связь на отечественном оборудовании появилась в поселке Десятихатка Кавказского района с населением 215 человек.

Новое оборудование хорошо зарекомендовало себя и на территориях больших станиц, районных центров, автодорог, где требуется быстро расширить покрытие. Низкочастотный стандарт LTE800 обеспечивает широкий охват с помощью относительно небольшого количества объектов связи.

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«Мы поэтапно движемся к замещению импортного оборудования отечественным. Сейчас тестируем базовые станции в менее нагруженных местах, и видим, что со своими задачами оборудование успешно справляется. В планах — постепенное внедрение в сеть российских базовых станций в крупных городах Кубани», — рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии» к 2030 году в России должна быть достигнута стопроцентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае спрос на домашний интернет вырос в 2 раза.

Мобильная связь МТС Технологии

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