Прибыль Уралсиба за первое полугодие по РСБУ составила 8 млрд рублей

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за первое полугодие 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 8 млрд рублей

Активы Уралсиба за указанный период составили 804,5 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — 108,2 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

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В 2026 году Уралсиб продолжил реализовать стратегию развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов — ему присвоены рейтинги от российских агентств: АКРА — А (RU) со стабильным прогнозом, НКР — A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» — ruА со стабильным прогнозом.  

Как писали Юга.ру, автокредитный портфель Уралсиба вырос на 23%.

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