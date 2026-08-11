Прибыль Уралсиба за первое полугодие по РСБУ составила 8 млрд рублей

Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за первое полугодие 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 8 млрд рублей

В 2026 году Уралсиб продолжил реализовать стратегию развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов — ему присвоены рейтинги от российских агентств: АКРА — А (RU) со стабильным прогнозом, НКР — A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» — ruА со стабильным прогнозом.