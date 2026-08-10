К сезонной распродаже на Авито присоединились известные стилисты и блогеры

На Авито стартовала традиционная распродажа «Хватамба», которая продлится до 30 августа. Специальные предложения доступны в категориях «Электроника», «Одежда, обувь, аксессуары», «Товары для дома». По сниженным ценам можно купить как новые товары от магазинов и профессиональных продавцов, так и ресейл-позиции от частных лиц.

К акции присоединились известные стилисты, телеведущие и блогеры, которые выставят на продажу одежду, обувь и аксессуары из своих личных гардеробов. Пользователи смогут приобрести вещи Карины Нигай, Дарьи Погадаевой, Лолиты Лазаренко, Анны Карапетян, Яны Сапеты и других инфлюенсеров.

Корректность скидок во время распродажи будет контролировать специальный алгоритм платформы: он исключит товары, стоимость которых была искусственно завышена перед стартом кампании. Кроме того, каждый день на Авито будут появляться подборки популярных товаров по сниженным ценам. Такой формат позволит подобрать оптимальный вариант по стоимости, состоянию и характеристикам.

«Август — это время, когда многие одновременно решают сразу несколько задач: готовятся к учебному году, возвращаются к работе после отпусков, обновляют гардероб и технику перед новым сезоном. Мы видим, что все больше пользователей подходят к таким покупкам рационально, сравнивая предложения и выбирая возможность купить выгоднее без компромиссов в качестве. Поэтому мы сделали акцент на сочетании скидок на новые и ресейл-товары, чтобы подготовка к осени была максимально удобной и экономичной», — прокомментировала руководитель бизнес-направлений «Распродаж, промо и мотивационных программ» на Авито Елена Низовцева.

«Хватамба» — распродажа товаров от профессиональных и частных продавцов, которая проходит с 2024 года. Интерес пользователей к событию подтверждают результаты весенней кампании, когда было продано почти 1,3 млн товаров на общую сумму 3,2 млрд рублей.