«Роза Хутор» запустил гастрономические ужины в горах и новые форматы отдыха для туристов

На «Роза Хутор» делают ставку на гастротуризм. Гостям предлагают авторскую кухню и ужины с видом на горы

В авторское меню вошли местные сыры с краснополянским медом, суджук, бастурма, свежие овощи, маринованные баклажаны с гранатовым соусом и сыром, татаки из телятины с зеленью и копченым сулугуни, филе морской форели с цукини и фирменным соусом, а также другие блюда. Меню разработал шеф-повар ресторанов «Дичъ» и «Груша» Армен Ирицян.

Одной из главных новинок стали гастрономические ужины на панорамной площадке в Горной Олимпийской деревне на высоте 1100 метров над уровнем моря. Мероприятия проходят в небольшом формате: гости собираются под открытым небом с видом на горные вершины, а блюда готовятся прямо на площадке. Во время ужина шеф-повара рассказывают о каждом блюде, делятся секретами приготовления и отвечают на вопросы посетителей.

Основой кухни ресторанов курорта стали продукты Краснодарского края и Кавказа. Шеф-повара сочетают современные кулинарные техники с традиционными способами приготовления — используют тандыр, казаны и дровяные печи. Такой подход позволяет сохранить национальные вкусы и при этом сделать блюда современными.

Курорт «Роза Хутор» продолжает развивать гастрономический туризм и предлагает гостям новые форматы отдыха, в которых главную роль играет местная кухня. Теперь туристы могут не только попробовать блюда, приготовленные из локальных продуктов, но и увидеть, как они создаются, пообщаться с шеф-поварами и провести вечер в необычной атмосфере высокогорья.

«Представьте: спускающиеся на горы сумерки. Жарится каре оленя, в соседнем казане в бульоне из белых грибов варится эларджи, в которую постепенно добавляется сыр сулугуни и замешивается до состояния густой, очень тягучей массы. Блюдо поливается ароматным соусом с розмарином и черкесской грушей. И все это под звездным небом. Это вкусно, красиво, это искусство, которое никогда не будет похоже на прошлый раз», — уверен шеф-повар Армен Ирицян.

Продолжительность такого гастрономического вечера составляет около трех часов. Ужины проводят по предварительной записи для компаний от двух человек.

Еще один необычный формат — шеф-тейблы в ресторане «Груша». Здесь гости располагаются рядом с открытой кухней и наблюдают за тем, как шеф-повар готовит блюда высокой кухни на специальном гриль-столе. Для таких вечеров разработаны три авторских сета — «Кавказ», «Гималаи» и «Альпы». Каждый из них знакомит посетителей с гастрономическими традициями разных горных регионов мира.

В кавказский сет входят риет из барабули и салат с копченым утиным филе, кремом из томатов и регана. В меню «Гималаи» можно попробовать рапанов с белыми грибами в глазури из имбиря и чили, а также язычки ягненка в устричном соусе. Любителям европейской кухни предлагают сет «Альпы», в который входят фуа-гра на бриоши и филе оленины с запеченной свеклой.

Тем, кто предпочитает отдых на природе, курорт предлагает пикники на высоте более двух тысяч метров. Их организует ресторан «Высота 2320». Меню для этого формата подготовил шеф-повар Рустам Джураев. Гостям подают шаурму с говядиной, которая томится более восьми часов, профитроли с копченой местной рыбой и тартаром из огурца, ассорти из свежих сыров — чанаха, адыгейского и чечила — с натуральным горным медом в сотах, а также другие блюда, приготовленные из местных продуктов.

«На курорте проложено много километров пеших троп, гулять по которым можно целый день. После прогулки приятно передохнуть и перекусить на свежем воздухе. Формат пикника позволяет избавить гостя от заботы о еде — его уже ждет подготовленная площадка с готовыми блюдами», — отмечает шеф-повар ресторана «Высота 2320» Рустам Джураев.

Гастрономическая программа курорта включает и дегустационные сеты ресторана «Дичъ». Здесь можно попробовать авторские блюда из дичи, рыбы, морепродуктов и дикорастущих растений. По пятницам в ресторане также проходят винные вечера, во время которых сомелье знакомит гостей с российскими винами и помогает подобрать напитки к каждому блюду.

Таким образом, «Роза Хутор» делает ставку не только на горнолыжный и активный отдых, но и на гастрономические впечатления, позволяя туристам познакомиться с кухней Кавказского Причерноморья через авторские блюда, локальные продукты и новые форматы отдыха в горах.

Вечера с шеф-поварами и пикники в горах проводятся на «Роза Хутор» каждую субботу. Возможна их организация по индивидуальному заказу в любые даты.

В конце августа курорт «Роза Хутор» выступит организатором большого гастрономического фестиваля в горах Сочи. Событие объединит горные курорты региона и познакомит гостей с современной кухней Кавказа.

На курорте «Роза Хутор» открыто больше 50 ресторанов и кафе. За зимний сезон 2026/2027 их посетили 500 тыс. человек. Гости выбирают не только новинки, но и любимые классические блюда. Так, в ресторане «Высота 2320» заказано более 10 тыс. хинкали, в «Варежке» съедено около 1400 литров борща, в «Дичи» — 5000 сетов бургеров с мясом лося, медведя и оленя, в «Пастории 1600» —12 тыс. порций пиццы. С 2021 года на «Роза Хутор» проходит гастрономический фестиваль. За пять лет его гостями стали больше 60 тыс. человек.