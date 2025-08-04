Краснодарский край вошел в топ регионов по качеству дорог

Краснодарский край вошел в число лидеров по качеству дорожной инфраструктуры

4 августа «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по качеству дорог. Его составили на основе данных Росстата и Росавтодора.

Лидерами рейтинга стали Москва, где все магистрали признали нормативными, Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%), Челябинская область (84,2%) и Ингушетия (83,6%). В Краснодарском крае 82,3% дорог соответствуют установленным нормативам. Плотность магистралей общего пользования с твердым покрытием в регионе составила 489,3 км на 1 тыс. кв. км территории.