Краснодарский край вошел в топ регионов по качеству дорог

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краснодарский край вошел в число лидеров по качеству дорожной инфраструктуры

4 августа «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по качеству дорог. Его составили на основе данных Росстата и Росавтодора.

Лидерами рейтинга стали Москва, где все магистрали признали нормативными, Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%), Челябинская область (84,2%) и Ингушетия (83,6%). В Краснодарском крае 82,3% дорог соответствуют установленным нормативам. Плотность магистралей общего пользования с твердым покрытием в регионе составила 489,3 км на 1 тыс. кв. км территории.

Трасса М-4 «Дон» вошла в список самых дорогих в России:

В соседней Адыгее 78,9% дорог признали нормативными, в Ростовской области — 60,1%. В числе регионов с наименьшим качеством дорожной сети оказались Архангельская (16,9%), Кировская (27,9%) и Волгоградская (28,9%) области.

В целом по России доля нормативных дорог составила 54,8%, при средней плотности 66 км на 1 тыс. кв. км территории.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят расширить Ростовское шоссе за 22 млрд рублей.

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Краснодарский край вошел в топ регионов по качеству дорог

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