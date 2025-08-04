Краснодарский край вошел в топ регионов по качеству дорог
Краснодарский край вошел в число лидеров по качеству дорожной инфраструктуры
4 августа «РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов России по качеству дорог. Его составили на основе данных Росстата и Росавтодора.
Лидерами рейтинга стали Москва, где все магистрали признали нормативными, Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%), Челябинская область (84,2%) и Ингушетия (83,6%). В Краснодарском крае 82,3% дорог соответствуют установленным нормативам. Плотность магистралей общего пользования с твердым покрытием в регионе составила 489,3 км на 1 тыс. кв. км территории.
Трасса М-4 «Дон» вошла в список самых дорогих в России:
В соседней Адыгее 78,9% дорог признали нормативными, в Ростовской области — 60,1%. В числе регионов с наименьшим качеством дорожной сети оказались Архангельская (16,9%), Кировская (27,9%) и Волгоградская (28,9%) области.
В целом по России доля нормативных дорог составила 54,8%, при средней плотности 66 км на 1 тыс. кв. км территории.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара хотят расширить Ростовское шоссе за 22 млрд рублей.