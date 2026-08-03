«Роза Хутор» запустил раннее бронирование зимнего сезона 2026/2027 со скидками до 50%

«Для акции раннего бронирования мы подготовили несколько важных обновлений. Впервые доступны взрослый и детский сезонные ски-пассы с услугой «фаст-трек», которая дает приоритетный проход на подъемники в течение всего зимнего сезона 2026–2027. До 50% их стоимости можно оплатить баллами программы «Роза Бонус». Новинка сезона — многодневные ски-пассы с открытыми датами. Это позволяет не зависеть от возможных изменений в транспортной логистике», — рассказала директор департамента продаж курорта «Роза Хутор» Юлия Кесова.

До 31 августа приобрести сезонные ски-пассы можно со скидками от 25 до 50%. По специальной цене взрослый сезонный абонемент обойдется в 59 тыс. 475 рублей, а детский (для детей от 7 до 14 лет) — в 19 тыс. 850 рублей.

Горный курорт «Роза Хутор» объявил о старте раннего бронирования зимнего сезона 2026/2027. Гости могут заранее приобрести ски-пассы, забронировать проживание, оформить прокат горнолыжного оборудования, записаться в школу инструкторов и детский клуб. При этом стоимость большинства услуг сохранена на уровне прошлого года.

Многодневные ски-пассы с открытой датой использования рассчитаны на срок от двух до семи дней, а скидка на них достигает 35%. Стоимость зависит от выбранного периода катания. Доступны варианты на любые даты зимнего сезона, включая новогодние праздники, а также более доступные предложения для поездок с 10 по 31 января и с 9 марта до завершения сезона. Наиболее выгодные цены предусмотрены для любителей весеннего катания — с 1 апреля, когда снежный покров в горах остается стабильным, а поток туристов становится значительно меньше.

Кроме возможности кататься на трассах «Роза Хутор» в течение всего сезона, владельцы сезонных ски-пассов получат дополнительный бонус. Им предоставят по пять бесплатных дней катания на каждом из курортов, входящих в Евразийский Альянс Горных Курортов. В программу входят курорты «Амирсой» (Узбекистан), «Ой-Карагай» и «Шымбулак» (Казахстан), а также «Шахдаг» (Азербайджан).

Для юных спортсменов действует специальное предложение — детский ски-пасс «Горный кристалл» стоимостью 15 тыс. рублей. Он позволяет провести пять дней катания на «Роза Хутор», а также воспользоваться десятью днями катания на любом из семи российских горнолыжных курортов — от Мурманской области до Красноярского края.

Выгодные условия распространяются и на проживание. При раннем бронировании гостиниц скидки могут достигать 40%. Дополнительно сэкономить позволяет программа лояльности «Роза Бонус». За оплату проживания или покупку ски-пассов гостям начисляется до 20% стоимости бонусными баллами. Один балл эквивалентен одному рублю.

Накопленные бонусы можно использовать для частичной оплаты различных услуг курорта: проката оборудования, занятий с инструкторами, посещения детского клуба, ресторанов и кафе, ледового катка, Музея археологии, парка альпак «Пача Мама», медицинского центра Rosa Springs, SPA-комплексов, родельбана, сувенирных магазинов и других объектов инфраструктуры. При покупке полного комплекса услуг размер доступного списания бонусов по каждой позиции увеличивается еще на 10%.

Оформить услуги по акции раннего бронирования можно на официальном сайте курорта.

«Акция раннего бронирования продлится до конца ноября, но с каждым месяцем размер скидок будет уменьшаться. Поэтому тем, кто хочет получить лучшие условия для своего отдыха, стоит поторопиться», — советует директор департамента продаж «Роза Хутор» Юлия Кесова.

Открытие зимнего сезона 2026/2027 на курорте запланировано на конец декабря. Гостей традиционно ждут 105 километров горнолыжных трасс, 32 подъемника, современные пункты проката и сервисного обслуживания, горнолыжная школа, снежные парки, а также трассы для вечернего катания.