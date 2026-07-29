Перепродажа как социальное движение. Каждый второй россиянин начинает поиск товаров с ресейл-платформ

За последние пять лет число сделок между частными лицами на Авито выросло с 80 до 100 млн, а совокупный объем потенциального предложения на рынке превысил 6,5 млрд вещей на сумму более 8 трлн рублей. Особенно динамично рынок развивается за счет молодежи, которая выбирает ресейл для быстрого движения денег в бюджете и вещей в цикле владения.

Аналитики Авито провели исследование рынка и выяснили, что ресейл в России становится полноценной частью потребительской культуры. Сегодня более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке, а почти каждый второй покупатель начинает поиск нужного товара именно на ресейл-платформах.

Кто продает и покупает товары на ресейле

Основную аудиторию ресейла на Авито составляют пользователи в возрасте 25–44 лет — на них приходится 57% аудитории. Еще около 30% составляют люди 45–60 лет. При этом перепродажа личных товаров перестает быть исключительно способом заработка. Более половины продавцов воспринимают его как дополнительный источник дохода, однако 39% говорят, что продают вещи для того, чтобы дать им вторую жизнь. Еще 43% пользователей одновременно продают одни вещи и бесплатно отдают другие.

У молодых покупателей растет интерес к гибкому потреблению, частому обновлению гардероба, поиску уникальных товаров и более осознанному отношению к покупкам. Так ресейл становится еще и социальным движением — способом общения и обмена вещами.

«Если раньше вещи с рук ассоциировались прежде всего с более низкой ценой, то сегодня люди все чаще приходят на ресейл в поисках того, чего нет в обычных магазинах: архивных коллекций, винтажных находок, лимитированных кроссовок, вещей ушедших брендов или моделей, давно снятых с производства. Для многих ресейл — это возможность купить более качественную или статусную вещь по более привлекательной цене, а не просто выбрать самый дешевый вариант», — отмечает директор бизнес-направления Lifestyle в Авито Алексей Гевлич, добавляя, что 73% людей, у которых есть ненужные вещи, когда-либо пользовались Авито для их продажи.

Ресейл перестает быть нишевым каналом

По данным исследования агентства OMI для Авито, более 77% россиян хотя бы раз продавали личные вещи. Эта цифра выросла за пять лет: тогда только 13,2 млн россиян были вовлечены в частные продажи. Причем почти половина после первой сделки продолжает делать это регулярно: 13% продают постоянно, еще 36% — периодически. Женщины и мужчины вовлечены практически одинаково: опыт продаж есть у 79% женщин против среднего показателя в 77% у мужчин. Чаще всего первой проданной вещью становились одежда или техника (23% и 22% соответственно).

В числе самых популярных категорий для продажи на Авито кроме одежды и аксессуаров остаются товары для хобби, смартфоны и другая электроника. Кроме того, высокий потенциал сохраняет категория детских товаров.

Ресейл продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из основных каналов покупки одежды. По данным Авито, объем этого рынка сегодня составляет около 250 млрд рублей, а среди пользователей 16–24 лет готовность приобретать одежду с рук достигает 40%.