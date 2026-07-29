Исполнителям на Авито Подработке присвоили уровень доступа к сменам, который меняется в зависимости от выходов

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  • © Фото Авито Подработки
    © Фото Авито Подработки

Новый инструмент поможет сформировать более ответственное поведение исполнителей на платформе и сделать работу бизнеса более предсказуемой

В Авито Подработке появился инструмент, который делает работу с временным персоналом более предсказуемой — особенно в ретейле и логистике. Он помогает бизнесу точнее планировать выходы на смены и повышать их укомплектованность.

Теперь платформа присваивает каждому исполнителю один из трех уровней доступа к сменам — минимальный, базовый или расширенный — в зависимости от того, насколько стабильно он выходит на подработки и соблюдает правила сервиса. Уровень обновляется в реальном времени после каждого задания. Исполнитель видит изменения в чате Авито Подработки, а полная история доступна в личном кабинете. Это поможет заранее понимать, какие действия могут влиять на доступ к сменам, и сформирует более ответственное поведение на платформе.

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«Спрос на временную занятость вырос на 82% за первое полугодие 2026 года, поэтому особенно важны прозрачные правила и предсказуемость для всех участников. Репутационные механизмы на платформе помогут компаниям выстроить более предсказуемую модель работы с временным персоналом», — рассказал директор по продукту сервиса временной занятости «Авито Подработка» Тарас Мисковец.

Функция доступна в мобильном приложении на iOS, Android и в мобильной версии Авито.

Как писали Юга.ру, у торговых точек на Авито Подработке появились профиль и рейтинг, основанный на отзывах исполнителей.

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