Исполнителям на Авито Подработке присвоили уровень доступа к сменам, который меняется в зависимости от выходов

В Авито Подработке появился инструмент, который делает работу с временным персоналом более предсказуемой — особенно в ретейле и логистике. Он помогает бизнесу точнее планировать выходы на смены и повышать их укомплектованность.

Теперь платформа присваивает каждому исполнителю один из трех уровней доступа к сменам — минимальный, базовый или расширенный — в зависимости от того, насколько стабильно он выходит на подработки и соблюдает правила сервиса. Уровень обновляется в реальном времени после каждого задания. Исполнитель видит изменения в чате Авито Подработки, а полная история доступна в личном кабинете. Это поможет заранее понимать, какие действия могут влиять на доступ к сменам, и сформирует более ответственное поведение на платформе.