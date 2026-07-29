На новых туристических объектах в Сочи появилась мобильная связь и 4G-интернет

Краснодарский край

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  • © Фото diana.grytsku с сайта https://www.magnific.com
    © Фото diana.grytsku с сайта https://www.magnific.com

Для обеспечения связи потребовалось индивидуальное техническое решение с разветвленной сетью

Мобильная связь и интернет 4G заработали в исторических местах* Сочи: на территории санатория возле Тисо-самшитовой рощи, а также в современном отеле, возведенном на месте знаменитой «Кавказской ривьеры», где любили отдыхать Шаляпин и Маяковский.

Сеть на территории новых курортных локаций в Сочи построила МТС. Для обеспечения стабильного и равномерного сигнала связи на всей территории новых здравниц компания установила дополнительные базовые станции и разместила сотни антенн внутри помещений. В будущем к опорной сети МТС смогут подключиться и другие операторы связи.

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«И санаторий, и отель построены в необычном дизайнерском стиле — с большим количеством материалов, ослабляющих радиосигнал извне. Потребовалось индивидуальное техническое решение с разветвленной сетью, чтобы охватить связью все территории: как места отдыха и лечения, так и помещения для персонала», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

* Санаторий «Кристалл» и Lotte Hotel Sochi возведены в исторических локациях курорта на месте известных советских здравниц. Это одни из наиболее масштабных туристических объектов из отстроенных за последние годы.

Как писали Юга.ру, в Адыгее стартовал проект по улучшению качества мобильной связи и интернета.

Интернет Курорты и туризм Мобильная связь МТС отдых Сочи

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