На новых туристических объектах в Сочи появилась мобильная связь и 4G-интернет

Мобильная связь и интернет 4G заработали в исторических местах* Сочи: на территории санатория возле Тисо-самшитовой рощи, а также в современном отеле, возведенном на месте знаменитой «Кавказской ривьеры», где любили отдыхать Шаляпин и Маяковский.

Сеть на территории новых курортных локаций в Сочи построила МТС. Для обеспечения стабильного и равномерного сигнала связи на всей территории новых здравниц компания установила дополнительные базовые станции и разместила сотни антенн внутри помещений. В будущем к опорной сети МТС смогут подключиться и другие операторы связи.