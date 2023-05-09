В сети появилась петиция с требованием пожизненного заключения для убийц аниматоров на Кубани

Краснодарский край

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  • Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко. Скриншот телеграм-канала СУ СКР по Краснодарскому краю © https://t.me/kubansledcom/2354
    Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко. Скриншот телеграм-канала СУ СКР по Краснодарскому краю © https://t.me/kubansledcom/2354

Несколько тысяч человек за день подписали петицию с требованием высшей меры наказания для убийц Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко

На сайте Change.org 8 мая опубликовали петицию с требованием избрать высшую меру наказания для убийц аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

«Люди обеспокоены данной ситуацией, и требуют высшей меры наказания для этих нелюдей, которые так жестоко отняли жизнь у невинных людей и сломали жизнь их родным!», — пишет автор петиции Юлия Г.

К моменту публикации новости петицию подписали больше 11 тыс. человек.

Напомним, в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко подозревают троих человек. 4 мая Выселковский районный суд избрал для них меру пресечения.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 28 апреля 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко ехали из станицы Крыловской в Усть-Лабинск. Вблизи станицы Березанской Выселковского района на участке федеральной трассы «М-4 ДОН» пропали без вести.

1 мая следователи обнаружили в Брюховецком районе сожженный автомобиль Кирилла Чубко. Позже правоохранители нашли тело мужчины и задержали троих подозреваемых в убийстве. Вечером 3 мая смерть пропавшей Татьяны Мостыко подтвердили в поисковом отряде LizaAlert. 

 

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В сети появилась петиция с требованием пожизненного заключения для убийц аниматоров на Кубани
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