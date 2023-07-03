В Сочи воспитательницы детского сада получили по три года колонии за издевательства над детьми

В Сочи огласили приговор двум бывшим воспитательницам детского сада Екатерине Кулисевич и Лие Бадировой. Женщин осудили за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ) и истязание (п. «а, г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Бадирова также признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как рассказали в пресс-службе судов края, с июля 2020 по февраль 2021 года осужденные были инструкторами по организации досуга в центре «Теремок».

«Женщины систематически издевались над воспитанниками учреждения, находившимися в беспомощном состоянии. Подсудимые избивали детей, таскали за волосы, пинали ногами, а также высказывали в их адрес оскорбительные выражения, используя нецензурную лексику. Своими действиями подсудимые причиняли детям физические и нравственные страдания», — сообщили в суде.

В СУ СК России по Краснодарскому краю уточнили, что осужденным 53 года и 39 лет. Одна из женщин после ухода из центра досуга в статусе ИП открыла свою детскую организацию, в которой воспитательницы продолжили избивать детей.

Подробно о происходящем в детском саду Юга.ру писали здесь.

3 июля 2023 года Хостинский районный суд приговорил обвиняемых к лишению свободы, в колонии общего режима они проведут по три года и два месяца. Обеих лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.