Кабардино-Балкария, Чечня и Северная Осетия вошли в топ регионов с наибольшим ростом подростковой преступности

23 июля ТАСС опубликовал отчет МВД России о статистике подростковой преступности в регионах России с января по июнь 2026 года.иДанные сравнили с аналогичным периодом 2025 года.

В целом по России число несовершеннолетних, совершивших преступления, увеличилось на 945 человек и достигло 11 429. В число регионов с наибольшим ростом показателя вошли три республики Северного Кавказа.

Так, в Кабардино-Балкарии показатель вырос более чем в три раза — с 16 до 58 человек. В Чечне с января по июнь 2025 года не было зарегистрировано несовершеннолетних преступников, однако в 2026 году их число увеличилось до восьми. В Северной Осетии показатель вырос более чем в два раза — с 7 до 17 человек.