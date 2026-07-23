Кабардино-Балкария, Чечня и Северная Осетия вошли в топ регионов с наибольшим ростом подростковой преступности

Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В трех республиках Северного Кавказа зафиксирован высокий рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними

23 июля ТАСС опубликовал отчет МВД России о статистике подростковой преступности в регионах России с января по июнь 2026 года.иДанные сравнили с аналогичным периодом 2025 года.

В целом по России число несовершеннолетних, совершивших преступления, увеличилось на 945 человек и достигло 11 429. В число регионов с наибольшим ростом показателя вошли три республики Северного Кавказа.

Так, в Кабардино-Балкарии показатель вырос более чем в три раза — с 16 до 58 человек. В Чечне с января по июнь 2025 года не было зарегистрировано несовершеннолетних преступников, однако в 2026 году их число увеличилось до восьми. В Северной Осетии показатель вырос более чем в два раза — с 7 до 17 человек.

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Также в топ-5 вошли Чукотка, где число несовершеннолетних преступников увеличилось в шесть раз, и Пензенская область — там показатель вырос с 39 до 87 человек.

По данным МВД, наибольший рост числа несовершеннолетних преступников зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе (с 937 до 1103 человек), Приволжском (с 2020 до 2346 человек) и Центральном (с 1847 до 2096 человек).

Как писали Юга.ру, в 2025 году регионы Северного Кавказа вышли в лидеры по мошенничеству с ОСАГО. 

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