В порту Новороссийска ввели ночной запрет на движение судов из-за атак БПЛА — СМИ

Из-за атак беспилотников в морском порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов с полуночи до пяти часов утра

22 июля агентство Reuters, ссылаясь на три источника в сельскохозяйственной отрасли, сообщило, что в морском порту Новороссийска временно ограничили движение судов в ночное время.

По данным собеседников агентства, заход кораблей в акваторию и выход из нее запрещены в период с 00:00 до 05:00. Причиной таких мер стали атаки беспилотников. В дневные часы порт работает в штатном режиме.