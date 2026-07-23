В порту Новороссийска ввели ночной запрет на движение судов из-за атак БПЛА — СМИ

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Из-за атак беспилотников в морском порту Новороссийска ввели временный запрет на движение судов с полуночи до пяти часов утра

22 июля агентство Reuters, ссылаясь на три источника в сельскохозяйственной отрасли, сообщило, что в морском порту Новороссийска временно ограничили движение судов в ночное время. 

По данным собеседников агентства, заход кораблей в акваторию и выход из нее запрещены в период с 00:00 до 05:00. Причиной таких мер стали атаки беспилотников. В дневные часы порт работает в штатном режиме.

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При этом источники отмечают, что распоряжение было отдано в устной форме — никаких официальных документов грузоотправители и логистические компании пока не получали. В Минтрансе РФ и администрации порта Новороссийска на запросы СМИ пока не ответили.

Напомним, что 21 июля Минтранс запретил стоянку судов на подходах к морским портам Азов (Ростовская область) и Кавказ (Краснодарский край) в местах, не защищенных системами ПВО. В ведомстве заявили, что это связано с «обеспечением безопасности судоходства и сохранением жизни членов экипажей».

Ранее, 19 и 20 июля, беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске во время погрузки нефти. Это привело к пожару на двух танкерах.

Как писали Юга.ру, 21 апреля Росприроднадзор зафиксировал в Таганроге загрязнение воздуха после атаки БПЛА на порт.

Новороссийск Порты Происшествия СВО Судоходство Черное море

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