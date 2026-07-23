Краснодарский край — в топе регионов по количеству реализованных креативных услуг на Авито

Важным трендом эксперты назвали появление новых точек роста: Сахалинской области, ЯНАО, Республики Саха (Якутия), Камчатского края и Амурской области. Здесь потребность в креативных услугах только начинает формироваться: местный бизнес активно выходит в онлайн и обновляет визуальные коммуникации, однако предложение пока не успевает за спросом из-за дефицита профильных специалистов.

Авито при поддержке Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») представил обзор «Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация»*. По данным платформы, в I полугодии 2026 года 75% объема сделок в сфере креативных услуг на платформе пришлось на 10 регионов-лидеров:

«Главное достоинство электронных площадок — отсутствие географических ограничений. Кроме того, на Авито прямая коммуникация между поставщиком и клиентом дает бизнесу возможность работать под индивидуальный запрос и легко тестировать бизнес-идею. Для креативного бизнеса, у которого такая идея может быть единственным ценным активом, это принципиально важно», — комментирует управляющий директор Авито Влад Федулов.

«Сегодня креативная экономика растет опережающими темпами — в 4 раза быстрее традиционных секторов в целом. По уровню дохода креативная деятельность уверенно конкурирует с профессиями других отраслей. Средний доход занятых в креативных индустриях составил около 132 тыс. рублей в месяц — примерно на 38% выше среднероссийского уровня. Творческая профессия перестает быть компромиссом между призванием и заработком и становится источником конкурентного, а порой и опережающего рынок дохода», — отмечает президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.

* В обзоре рассматриваются креативные сервисы двух направлений: цифровые (вебдизайн, копирайт, мультимедийные сервисы) и «экономика впечатлений» (исполнительские искусства, событийная индустрия). По данным Авито Услуг, в этом году активных исполнителей в цифровом секторе стало на 22,5% больше, в секторе «экономики впечатлений» — на 10,5%. С полной версией обзора можно ознакомиться здесь.