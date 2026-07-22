Уралсиб увеличил максимальный возраст иномарки при автокредитовании до 18 лет
Банк Уралсиб смягчил требования к возрасту автомобилей иностранного производства, принимаемых в залог при автокредитовании
Теперь для всех типов дилерских центров установлен единый критерий — возраст иномарки не должен превышать 18 лет*. Изменения направлены на унификацию требований для партнерской сети, упрощение условий кредитования и процесса оформления сделок.
Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ автокредитования, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные. Максимальная сумма кредита составляет 13 млн рублей, а срок кредитования — десять лет. Займ на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров-партнеров Уралсиба, а также в офисе банка.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита опубликованы на сайте. Узнать подробности об автокредитовании и ознакомиться с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.
*Возраст автомобиля рассчитывается на дату выдачи кредита от 1 января года выпуска, указанного в ПТС/выписке из ЭПТС.
Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил сервис подбора маршрута международного платежа в интернет-банке для бизнеса.
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