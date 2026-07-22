«Заявить о себе и привлечь инвестиции». Игроков рынка инноваций приглашают к участию в Технологической премии

Технологическая премия, учредителями которой выступают Сбер и правительство Москвы, объявила о приеме заявок от участников рынка инноваций. Цель премии — отметить эффективные практики развития инновационной экосистемы, вдохновить крупные компании и инвесторов участвовать в поддержке начинающих предпринимателей, а также развивать экономический потенциал регионов.

Открыты 17 номинаций в 5 основных категориях: стартапы, инвесторы, корпорации, региональные вузы и институты развития, а также популяризаторы технологического предпринимательства в медиа. Познакомиться с условиями, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте премии до 31 августа.

В состав жюри войдут главы крупных российских компаний, известные предприниматели, инвесторы, а также представители органов власти. При оценке проектов они будут учитывать такие критерии, как инновационность решений, качество и масштаб партнерства, устойчивый рост финансовых показателей, а также вклад в развитие и освещение технологической экосистемы и создание новых точек роста для ее участников. Церемония награждения станет ключевым событием Московского стартап-саммита, который пройдет осенью.