«Заявить о себе и привлечь инвестиции». Игроков рынка инноваций приглашают к участию в Технологической премии
В рамках премии открыты 17 номинаций в категориях: стартапы, инвесторы, корпорации, регионы и вузы, популяризаторы
Технологическая премия, учредителями которой выступают Сбер и правительство Москвы, объявила о приеме заявок от участников рынка инноваций. Цель премии — отметить эффективные практики развития инновационной экосистемы, вдохновить крупные компании и инвесторов участвовать в поддержке начинающих предпринимателей, а также развивать экономический потенциал регионов.
Открыты 17 номинаций в 5 основных категориях: стартапы, инвесторы, корпорации, региональные вузы и институты развития, а также популяризаторы технологического предпринимательства в медиа. Познакомиться с условиями, а также подать заявку на участие можно на официальном сайте премии до 31 августа.
В состав жюри войдут главы крупных российских компаний, известные предприниматели, инвесторы, а также представители органов власти. При оценке проектов они будут учитывать такие критерии, как инновационность решений, качество и масштаб партнерства, устойчивый рост финансовых показателей, а также вклад в развитие и освещение технологической экосистемы и создание новых точек роста для ее участников. Церемония награждения станет ключевым событием Московского стартап-саммита, который пройдет осенью.
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«Московский стартап-саммит представляет собой отличную возможность для начинающих бизнесменов не только заявить о себе и привлечь инвестиции к своим проектам, но и найти единомышленников, обменяться опытом с коллегами по цеху, а также получить обратную связь от ведущих экспертов рынка, что в совокупности позволяет существенно ускорить вывод разработок на новые рынки», — прокомментировала директор управления по ИИ-трансформации и техническому развитию клиентов Юго-Западного банка Сбербанка Виктория Гаркина.
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