Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара не выходить на улицу после пожара на складе Wildberries

Роспотребнадзор посоветовал краснодарцам не открывать окна и избегать нахождения на улице из-за пожара, возникшего после атаки БПЛА

22 июля управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовало рекомендации, которые помогут минимизировать риски для здоровья в связи с возгоранием склада Wildberries и задымлением воздуха.

Напомним, ночью 22 июля Краснодар подвергся атаке БПЛА. Под удар попали жилые дома, гаражный кооператив и склад Wildberries. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки на логистический комплекс маркетплейса число пострадавших увеличилось до 10 человек. Изначально сообщалось о трех пострадавших.



К тушению пожара на складе привлекли вертолет. Столб дыма виден из разных районов города.