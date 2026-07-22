Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара не выходить на улицу после пожара на складе Wildberries
Роспотребнадзор посоветовал краснодарцам не открывать окна и избегать нахождения на улице из-за пожара, возникшего после атаки БПЛА
22 июля управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовало рекомендации, которые помогут минимизировать риски для здоровья в связи с возгоранием склада Wildberries и задымлением воздуха.
Напомним, ночью 22 июля Краснодар подвергся атаке БПЛА. Под удар попали жилые дома, гаражный кооператив и склад Wildberries. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки на логистический комплекс маркетплейса число пострадавших увеличилось до 10 человек. Изначально сообщалось о трех пострадавших.
К тушению пожара на складе привлекли вертолет. Столб дыма виден из разных районов города.
Обломки БПЛА упали на предприятие в Армавире и жилые дома в станице Динской:
Краснодарцам рекомендуют:
- избегать нахождения на открытом воздухе;
- не открывать окна;
- чаще проводить влажную уборку;
- отказаться от контактных линз в пользу очков;
- пить больше воды;
- промывать глаза, нос и горло;
- отказаться от курения;
- при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.
При появлении симптомов недомогания, таких как одышка, кашель или бессонница, а также при обострении хронических заболеваний необходимо обратиться к врачу.
Как писали Юга.ру, 21 июля в Сочи обломки БПЛА рухнули на территорию храма, пострадал ребенок.