Роспотребнадзор рекомендовал жителям Краснодара не выходить на улицу после пожара на складе Wildberries

Краснодарский край

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  • © Фото Andrea Piacquadio с сайта pexels.com
    © Фото Andrea Piacquadio с сайта pexels.com

Роспотребнадзор посоветовал краснодарцам не открывать окна и избегать нахождения на улице из-за пожара, возникшего после атаки БПЛА

22 июля управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю опубликовало рекомендации, которые помогут минимизировать риски для здоровья в связи с возгоранием склада Wildberries и задымлением воздуха.

Напомним, ночью 22 июля Краснодар подвергся атаке БПЛА. Под удар попали жилые дома, гаражный кооператив и склад Wildberries. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки на логистический комплекс маркетплейса число пострадавших увеличилось до 10 человек. Изначально сообщалось о трех пострадавших.

К тушению пожара на складе привлекли вертолет. Столб дыма виден из разных районов города.

Обломки БПЛА упали на предприятие в Армавире и жилые дома в станице Динской:

Краснодарцам рекомендуют:

  • избегать нахождения на открытом воздухе;
  • не открывать окна;
  • чаще проводить влажную уборку;
  • отказаться от контактных линз в пользу очков;
  • пить больше воды;
  • промывать глаза, нос и горло;
  • отказаться от курения;
  • при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.

При появлении симптомов недомогания, таких как одышка, кашель или бессонница, а также при обострении хронических заболеваний необходимо обратиться к врачу.

Как писали Юга.ру, 21 июля в Сочи обломки БПЛА рухнули на территорию храма, пострадал ребенок.

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