Обломки БПЛА упали на предприятие в Армавире и жилые дома в станице Динской. Есть погибший

Власти Кубани рассказали о последствиях атаки беспилотников на регион

22 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Обломки сбитого дрона попали на территорию одного из предприятий в Армавире. В результате погиб сотрудник.



Помимо этого, ночью обломки сбитых беспилотников попали в два частных дома в станице Динской. Никто не пострадал.

Напомним, что ночью 22 июля Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Под удар попали дома в Прикубанском округе, гаражный кооператив в Карасунском округе и склад Wildberries. На логистическом комплексе произошло возгорание, к тушению которого привлекли вертолет. В результате атаки на склад пострадали десять человек.