Обломки БПЛА упали на предприятие в Армавире и жилые дома в станице Динской. Есть погибший

Краснодарский край

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  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Власти Кубани рассказали о последствиях атаки беспилотников на регион

22 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Обломки сбитого дрона попали на территорию одного из предприятий в Армавире. В результате погиб сотрудник.

Помимо этого, ночью обломки сбитых беспилотников попали в два частных дома в станице Динской. Никто не пострадал.

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Напомним, что ночью 22 июля Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Под удар попали дома в Прикубанском округе, гаражный кооператив в Карасунском округе и склад Wildberries. На логистическом комплексе произошло возгорание, к тушению которого привлекли вертолет. В результате атаки на склад пострадали десять человек.

Как писали Юга.ру, 20 июля под Новороссийском БПЛА атаковал морской терминал КТК. В результате загорелся танкер, погрузку нефти приостанавливали.

Армавир Безопасность Динской район Пожары Происшествия СВО

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