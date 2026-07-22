Обломки БПЛА упали на предприятие в Армавире и жилые дома в станице Динской. Есть погибший
Власти Кубани рассказали о последствиях атаки беспилотников на регион
22 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что ночью регион подвергся атаке БПЛА. Обломки сбитого дрона попали на территорию одного из предприятий в Армавире. В результате погиб сотрудник.
Помимо этого, ночью обломки сбитых беспилотников попали в два частных дома в станице Динской. Никто не пострадал.
Напомним, что ночью 22 июля Краснодар подвергся мощной атаке БПЛА. Под удар попали дома в Прикубанском округе, гаражный кооператив в Карасунском округе и склад Wildberries. На логистическом комплексе произошло возгорание, к тушению которого привлекли вертолет. В результате атаки на склад пострадали десять человек.
Как писали Юга.ру, 20 июля под Новороссийском БПЛА атаковал морской терминал КТК. В результате загорелся танкер, погрузку нефти приостанавливали.
Все материалы по теме: