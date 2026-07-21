Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных вкладов в юанях

Уралсиб занял второе место в рейтинге наиболее выгодных срочных вкладов в китайских юанях в июле 2026 года

Рейтинг подготовил портал Brobank.ru на основе анализа предложений 100 крупнейших банков по активам по состоянию на 14 июля 2026 года.



Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в юанях. Кроме того, эксперты учитывали доступность максимальной доходности с учетом требований к сумме и сроку вклада, а также наличие дополнительных условий и территориальный охват.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 2% до 4,5% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия составляет 20 тысяч юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада — 181 и 367 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.