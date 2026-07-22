Франчайзинг «Магнита»: как устроен, сколько стоит запуск и кому подходит

Разбираемся, чем отличается модель розничного бизнеса под управлением одного из лидеров рынка от классической франшизы

Открыть продуктовый магазин кажется беспроигрышной идеей: покупатели приходят за продуктами каждый день, спрос не зависит от моды, а магазин у дома остается одним из самых привычных форматов розницы.

Обычная франшиза дает предпринимателю бренд и стандарты, но часто оставляет ему закупки, ассортимент, цены и товарные риски. Франшиза «Магнита» работает иначе: партнер управляет магазином, а сеть берет на себя ключевые коммерческие процессы. Разбираемся, как эта модель устроена у «Магнита», сколько стоит запуск и кому такой формат может подойти.

Больше свободы или больше системы

В классической франшизе предприниматель работает как самостоятельный владелец бизнеса под чужим брендом. Он закупает товар, распоряжается выручкой, управляет ассортиментом и платит франчайзеру роялти или другие регулярные платежи.

В модели «Магнита» франчайзи выступает оператором магазина. Его зона ответственности — помещение, персонал, ежедневная работа точки и соблюдение стандартов. За ассортимент, поставки, цены, маркетинг и промо отвечает сеть. Предпринимателю это дает меньше самостоятельности в коммерческих решениях, но и меньше рисков в закупках, логистике и ценообразовании.

Для продуктовой розницы это важное отличие. Небольшой независимый магазин может проигрывать сетям не из-за слабой локации, а из-за закупочной цены, нерегулярных поставок, ошибок в ассортименте и списаний. Франшиза «Магнита» переносит эти риски на сторону сети.