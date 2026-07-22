Франчайзинг «Магнита»: как устроен, сколько стоит запуск и кому подходит
Разбираемся, чем отличается модель розничного бизнеса под управлением одного из лидеров рынка от классической франшизы
Открыть продуктовый магазин кажется беспроигрышной идеей: покупатели приходят за продуктами каждый день, спрос не зависит от моды, а магазин у дома остается одним из самых привычных форматов розницы.
Обычная франшиза дает предпринимателю бренд и стандарты, но часто оставляет ему закупки, ассортимент, цены и товарные риски. Франшиза «Магнита» работает иначе: партнер управляет магазином, а сеть берет на себя ключевые коммерческие процессы. Разбираемся, как эта модель устроена у «Магнита», сколько стоит запуск и кому такой формат может подойти.
Больше свободы или больше системы
В классической франшизе предприниматель работает как самостоятельный владелец бизнеса под чужим брендом. Он закупает товар, распоряжается выручкой, управляет ассортиментом и платит франчайзеру роялти или другие регулярные платежи.
В модели «Магнита» франчайзи выступает оператором магазина. Его зона ответственности — помещение, персонал, ежедневная работа точки и соблюдение стандартов. За ассортимент, поставки, цены, маркетинг и промо отвечает сеть. Предпринимателю это дает меньше самостоятельности в коммерческих решениях, но и меньше рисков в закупках, логистике и ценообразовании.
Для продуктовой розницы это важное отличие. Небольшой независимый магазин может проигрывать сетям не из-за слабой локации, а из-за закупочной цены, нерегулярных поставок, ошибок в ассортименте и списаний. Франшиза «Магнита» переносит эти риски на сторону сети.
Зачем такая модель крупному ретейлеру
Для федеральной сети франшиза — более быстрый способ расширять географию, чем при открытии только собственных магазинов. При этом франчайзинговые точки работают по тем же стандартам, что и собственные магазины сети: с единым товарным предложением, ценовой политикой, маркетингом и оформлением.
Масштаб здесь имеет практическое значение. Общее количество магазинов компании «Магнит» превышает 33 тысячи — такая сеть дает налаженную систему поставок, ИТ, аналитики и операционного контроля, а также лояльность покупателей.
Что получает партнер до открытия
При запуске магазина оцениваются помещение, потенциал локации, соответствие требованиям к площади, инженерным системам и парковке, возможность получить необходимые разрешения. Для продуктового формата важны не только метры, но и планировка, соотношение торгового зала и подсобных помещений, доступность для покупателей и логистика поставок.
После согласования объекта партнер получает технические требования к ремонту и оборудованию, подключается к операционным процессам сети, проходит обучение и готовит персонал. «Магнит» со своей стороны обеспечивает товарную матрицу, ценообразование, ИТ-интеграцию и сопровождение запуска. Для предпринимателя это снижает количество решений, которые обычно приходится принимать самостоятельно при открытии магазина с нуля.
Кто и за что отвечает после запуска
После открытия магазин работает как часть сети, но операционная нагрузка остается у партнера. Франчайзи отвечает за персонал, аренду, коммунальные расходы, текущую эксплуатацию, соблюдение стандартов и потери товара. Сеть управляет ассортиментом, ценами, поставками, промоакциями и ключевыми бизнес-процессами.
Это не пассивная инвестиция. Даже при готовой системе предпринимателю нужно ежедневно контролировать команду, расходы, качество работы магазина и выполнение регламентов. Слабое управление на месте ухудшает результат даже при сильном бренде.
Какие форматы доступны
«Магнит» предлагает несколько форматов франшизы, поэтому партнер может выбирать модель под помещение, бюджет и спрос в конкретной локации.
- «Магнит» «у дома» — основной продуктовый формат. Средняя торговая площадь — около 350 кв. м, ассортимент — около 5000 наименований. Инвестиции в запуск магазина площадью 300–400 кв. м оцениваются примерно в 15,5 млн рублей без НДС. В эту сумму входят ремонт, оборудование, паушальный платеж и подготовка к открытию. Договор заключается на срок от 7 до 15 лет. При месячной выручке 10 млн рублей расчетная операционная прибыль может составлять около 650 тыс. рублей, ориентир по окупаемости — около 24 месяцев.
- «Магнит Мини» — более компактный формат для повседневных покупок. Он подходит для помещений с торговой площадью 100–180 кв. м. Ассортимент включает 1700–3000 товарных позиций. Объем вложений в запуск — от 8,5 млн рублей. При выручке 7 млн рублей в месяц расчетная операционная прибыль оценивается примерно в 420 тыс. рублей. Плановый срок окупаемости — около 20 месяцев.
- «М.Косметик» — формат «у дома» с товарами для ухода, гигиены, дома и бытовой химией. Средняя торговая площадь — около 230 кв. м, ассортимент — более 7400 товарных позиций. Инвестиции в запуск составляют около 8,5 млн рублей без НДС. При месячной выручке 3,2 млн рублей расчетная операционная прибыль составляет около 360 тыс. рублей, ориентир по окупаемости — около 23 месяцев.
Кому подходит такая модель франшизы
Подобная модель ближе предпринимателям, которые готовы управлять магазином, персоналом и помещением, но не хотят самостоятельно заниматься закупками, ассортиментом и ценовой политикой. Среди потенциальных партнеров — владельцы коммерческой недвижимости, региональные предприниматели, небольшие торговые операторы и инвесторы, которые ищут розничный проект с налаженной системой работы.
Тем, кто хочет полностью самостоятельно выбирать поставщиков, менять ассортимент и управлять ценами, обратный франчайзинг может не подойти. В этой модели ключевые коммерческие решения остаются на стороне сети, а партнер зарабатывает на качественном управлении точкой.
Что важно просчитать заранее
Главный вопрос перед запуском — не только размер инвестиций. Нужно оценить трафик, конкурентов рядом, арендную ставку, расходы на персонал, сезонность спроса, доступность помещения для поставок и требования к ремонту. В продуктовой рознице ошибка в локации или арендной нагрузке может быть критичнее, чем сам выбор франшизы.
Франчайзинг делает запуск более структурированным, но не отменяет предпринимательского риска. Партнер получает бренд, поставки, ассортимент, цены и стандарты крупной сети. Взамен он принимает правила этой системы и отвечает за ежедневную работу магазина. Для одних предпринимателей это ограничение, но для других — возможность войти в розничный бизнес под вывеской гиганта российского ретейла без самостоятельного построения всей торговой инфраструктуры.
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