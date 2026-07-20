Уралсиб запустил сервис подбора маршрута международного платежа в интернет-банке для бизнеса

Банк Уралсиб запустил сервис расчета стоимости международных платежей. Теперь клиенты могут подать заявку на подбор маршрута в «Уралсиб Бизнес Онлайн»

Для оформления заявки в разделе ВЭД необходимо указать направление, страну, сумму и валюту, после чего на кнопке «Рассчитать платеж» отобразится предварительный расчет стоимости. В этой же форме можно узнать о доступных маршрутах, а также направить инвойс и получить точный расчет. Банк обработает заявку в течение 30 минут. Ее статус можно отследить на вкладке «Заявки» в разделе «ВЭД-Решение».

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Сервис помогает предпринимателям, финансовым директорам и менеджерам ВЭД заранее оценить расходы, сравнить варианты и выбрать оптимальный маршрут платежа.



Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами.

Узнать подробности о продуктах и услугах для бизнеса можно на сайте Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.