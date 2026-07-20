Большинство пляжей Сочи получили федеральные знаки качества

В Сочи 133 из 180 пляжей получили «синие», «зеленые» и «желтые» флаги. Что они означают?

18 июля пресс-служба администрации Сочи сообщила, что на курорте открыты около 180 пляжей. Из них 133 прошли сертификацию Минэкономразвития России и получили знаки отличия — флаги.

«Синий» флаг — наивысшую категорию — получили 66 пляжей. Этот знак подтверждает, что на территории создана доступная среда, соблюдены требования безопасности, предусмотрена вся необходимая инфраструктура и подтверждено высокое качество воды.

«Зеленый» флаг получили 46 пляжей, где обеспечены комфортные условия для отдыха. «Желтого» флага удостоен 21 пляж, который соответствует базовым стандартам качества, но уступает другим по уровню сервиса и инфраструктуры.

Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что в 2026 году количество сертифицированных пляжей увеличилось на пять по сравнению с 2025 годом. Он также отметил, что число территорий, отмеченных флагами, ежегодно растет — например, в 2022 году их было всего 29.