«Проверка на прочность: приемщики заходят первыми» — проект ГК ТОЧНО, где независимые профессиональные приемщики проверяют квартиры перед выдачей ключей жителям

Первая открытая приемка началась 16 июля в Краснодаре. Пилотной площадкой стал проект ТОЧНО «Патрики», в котором независимые федеральные и региональные эксперты оценят более 500 квартир и общие зоны. Компания не согласовывает со специалистами выводы и не накладывает ограничений по съемке, кроме стандартных требований безопасности и законодательства. По итогам проверки девелопер возьмет в работу все выявленные недостатки.

«Доверие формируется не из рекламных буклетов, а из реального опыта клиентов. Поэтому пригласили на объекты независимых профессиональных приемщиков. Это честный тест для нас как девелопера. Мы открыто показываем не только наши сильные стороны, но и недочеты. Если есть проблема — говорим о ней и решаем, а не прячем», — прокомментировал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.



Параллельно с внешним аудитом застройщик создает два новых канала связи для взаимодействия с жителями: горячую линию клиентского сервиса , решающую вопросы собственников в процессе приемки квартир и в течение всего гарантийного периода;

, решающую вопросы собственников в процессе приемки квартир и в течение всего гарантийного периода; чат-бот «ТОЧНО клиентам», предназначенный для отправки вопросов и замечаний с фото, — система подтверждает получение заявки, а команда реагирует на нее в течение 24 часов. Кроме того, девелопер совместно с приемщиками приступает к разработке новых стандартов качества при строительстве жилых объектов, чтобы сделать работу компании максимально прозрачной.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Третий год ГК ТОЧНО удерживает звание самого надежного застройщика России (по версии портала «Все о стройке»). Сегодня 90–95% квартир компании передаются с первого раза, а индекс удовлетворенности клиентов (CSI) в 2025 году достиг 4,9 из 5 баллов.



Общая площадь проектов ТОЧНО превышает 6 млн кв. метров, а единовременный объем строительства составляет 2,35 млн кв. метров жилья, из которых около 1,5–1,6 млн кв. метров находится в активной стадии. В настоящее время компания возводит 47 тыс. квартир, введено в эксплуатацию 96 домов, в которых живут более 25 тыс. семей.



В планах девелопера на 2026 год — ввести 500 тыс. кв. метров недвижимости, а также 200 тыс. кв. метров социальных и коммерческих объектов.

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