Уралсиб расширил сеть банкоматов банков-партнеров

Банк Уралсиб включил «Газпромбанк» (акционерное общество) в перечень партнёров, в банкоматах которых розничные клиенты могут снимать и вносить наличные по картам Уралсиба на льготных условиях

Снимать бесплатно наличные средства в рублях в банкоматах партнерской сети можно по дебетовым и кредитным картам (включая премиальные) платежных систем «Мир», VISA, Mastercard — в пределах лимитов, если они установлены тарифами по карточному продукту.

Зачисление денежных средств, внесенных через банкоматы осуществляется бесплатно по картам платежных систем «Мир» и VISA в пределах лимитов. По картам MasterCard зачисление производится с комиссией, при ее наличии в тарифах банка.



В настоящее время общая сеть банкоматов с бесплатным снятием наличных по картам Уралсиба насчитывает 25,6 тыс. устройств. Помимо собственных банкоматов, она включает в себя сети банков-партнеров Банк ВТБ (ПАО), АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», «Газпромбанк» (акционерное общество).