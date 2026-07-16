Уралсиб расширил сеть банкоматов банков-партнеров

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб включил «Газпромбанк» (акционерное общество) в перечень партнёров, в банкоматах которых розничные клиенты могут снимать и вносить наличные по картам Уралсиба на льготных условиях

Снимать бесплатно наличные средства в рублях в банкоматах партнерской сети можно по дебетовым и кредитным картам (включая премиальные) платежных систем «Мир», VISA, Mastercard — в пределах лимитов, если они установлены тарифами по карточному продукту.

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Зачисление денежных средств, внесенных через банкоматы осуществляется бесплатно по картам платежных систем «Мир» и VISA в пределах лимитов. По картам MasterCard зачисление производится с комиссией, при ее наличии в тарифах банка.

В настоящее время общая сеть банкоматов с бесплатным снятием наличных по картам Уралсиба насчитывает 25,6 тыс. устройств. Помимо собственных банкоматов, она включает в себя сети банков-партнеров Банк ВТБ (ПАО), АО «Райффайзенбанк», АО «АЛЬФА-БАНК», «Газпромбанк» (акционерное общество).

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования.

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