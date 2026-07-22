Как организовать систему охраны труда на небольшом производстве — короткая и понятная инструкция от эксперта

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  • © Фото senivpetro с сайта https://www.magnific.com
    © Фото senivpetro с сайта https://www.magnific.com

В любой фирме со штатом больше 50 человек должна быть служба, которая обеспечивает охрану труда

Иногда небольшие производственные предприятия воспринимают систему охраны труда как докучливую формальность. Между тем, обычно у небольших заводиков, мастерских и цехов риск несчастных случаев существенно выше. Эксперт рассказал, как построить систему, чтобы этого избежать.

Ответственный за охрану труда

Согласно российским законам, в любой фирме со штатом больше 50 человек должна быть служба, которая обеспечивает охрану труда. При этом достаточно выстроить необходимую систему и назначить ответственного человека, который будет всем этим заниматься. Возложить такие функции вполне реально на одного из руководителей или технических специалистов.

Минимальный набор документов

Для запуска и работы службы необходимо разработать пакет документов:

  • положение о системе управления охраной труда,
  • инструкции по охране труда,
  • программы инструктажей,
  • журналы проведения инструктажей,
  • реестр профессиональных рисков и план мероприятий по их снижению.

Отсутствие таких документов может привести к штрафу. Кроме того, они не должны лежать мертвым грузом — весь персонал должен пройти соответствующий инструктаж. Сейчас с помощью таких сервисов, как courson.ru, этот процесс можно автоматизировать.

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Оценка профессиональных рисков

Для составления пакета документов потребуется провести оценку профессиональных рисков (ОПР), то есть выявить реальные риски на каждом рабочем месте и возможный ущерб. Для небольшого производства привлекать специалиста не нужно, все можно провести самостоятельно. Главное, результаты должны лечь в основу плана мероприятий по ОТ и перечня инструктажей.

СИЗ и медосмотры

Последний важный элемент — обеспечить при необходимости всех сотрудников средствами индивидуальной защиты и организовать медицинские осмотры (какие именно СИЗы нужны, можно определить по итогам ОПР). Также требуется вести карточки их учета — именно они выступят реальным доказательством их выдачи работникам. Медосмотр обязателен для тех, чьи профессии входят в перечень Минздрава РФ. Без прохождения медосмотра каждый год допуск к работе закрыт.

Реально работающая система охраны труда на небольшом производстве строится по одной логике: выявить риски, устранить или снизить их, обучить работников, обеспечить их СИЗами и фиксировать все документально.

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