Как организовать систему охраны труда на небольшом производстве — короткая и понятная инструкция от эксперта

В любой фирме со штатом больше 50 человек должна быть служба, которая обеспечивает охрану труда

Иногда небольшие производственные предприятия воспринимают систему охраны труда как докучливую формальность. Между тем, обычно у небольших заводиков, мастерских и цехов риск несчастных случаев существенно выше. Эксперт рассказал, как построить систему, чтобы этого избежать.

Ответственный за охрану труда

Согласно российским законам, в любой фирме со штатом больше 50 человек должна быть служба, которая обеспечивает охрану труда. При этом достаточно выстроить необходимую систему и назначить ответственного человека, который будет всем этим заниматься. Возложить такие функции вполне реально на одного из руководителей или технических специалистов.

Минимальный набор документов

Для запуска и работы службы необходимо разработать пакет документов:

положение о системе управления охраной труда,

инструкции по охране труда,

программы инструктажей,

журналы проведения инструктажей,

реестр профессиональных рисков и план мероприятий по их снижению.

Отсутствие таких документов может привести к штрафу. Кроме того, они не должны лежать мертвым грузом — весь персонал должен пройти соответствующий инструктаж. Сейчас с помощью таких сервисов, как courson.ru, этот процесс можно автоматизировать.