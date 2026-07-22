Как организовать систему охраны труда на небольшом производстве — короткая и понятная инструкция от эксперта
В любой фирме со штатом больше 50 человек должна быть служба, которая обеспечивает охрану труда
Иногда небольшие производственные предприятия воспринимают систему охраны труда как докучливую формальность. Между тем, обычно у небольших заводиков, мастерских и цехов риск несчастных случаев существенно выше. Эксперт рассказал, как построить систему, чтобы этого избежать.
Ответственный за охрану труда
Согласно российским законам, в любой фирме со штатом больше 50 человек должна быть служба, которая обеспечивает охрану труда. При этом достаточно выстроить необходимую систему и назначить ответственного человека, который будет всем этим заниматься. Возложить такие функции вполне реально на одного из руководителей или технических специалистов.
Минимальный набор документов
Для запуска и работы службы необходимо разработать пакет документов:
- положение о системе управления охраной труда,
- инструкции по охране труда,
- программы инструктажей,
- журналы проведения инструктажей,
- реестр профессиональных рисков и план мероприятий по их снижению.
Отсутствие таких документов может привести к штрафу. Кроме того, они не должны лежать мертвым грузом — весь персонал должен пройти соответствующий инструктаж. Сейчас с помощью таких сервисов, как courson.ru, этот процесс можно автоматизировать.
Оценка профессиональных рисков
Для составления пакета документов потребуется провести оценку профессиональных рисков (ОПР), то есть выявить реальные риски на каждом рабочем месте и возможный ущерб. Для небольшого производства привлекать специалиста не нужно, все можно провести самостоятельно. Главное, результаты должны лечь в основу плана мероприятий по ОТ и перечня инструктажей.
СИЗ и медосмотры
Последний важный элемент — обеспечить при необходимости всех сотрудников средствами индивидуальной защиты и организовать медицинские осмотры (какие именно СИЗы нужны, можно определить по итогам ОПР). Также требуется вести карточки их учета — именно они выступят реальным доказательством их выдачи работникам. Медосмотр обязателен для тех, чьи профессии входят в перечень Минздрава РФ. Без прохождения медосмотра каждый год допуск к работе закрыт.
Реально работающая система охраны труда на небольшом производстве строится по одной логике: выявить риски, устранить или снизить их, обучить работников, обеспечить их СИЗами и фиксировать все документально.
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