Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jKwm
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт действующим клиентам

Теперь клиенты с открытым счетом могут оформить заявку на доставку карты в мобильном приложении и интернет-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн», а также адаптивной веб-версии онлайн-банка для мобильных устройств.

После оформления заявки с клиентом свяжется сотрудник Уралсиба и договорится о времени и месте встречи для получения карты. Также можно выпустить дополнительную бизнес-карту к уже открытому счету или новую карту с открытием счета.

Читайте также:

Кроме этого, расширен перечень городов, в которых доступна доставка бизнес-карт. Сегодня доставку можно оформить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Тюмени, Челябинске, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с нефинансовыми сервисами, необходимыми для работы и развития бизнеса.

Узнать подробности о продуктах и услугах для бизнеса можно на сайте и по телефону 8-800-700-77-16.

Как писали Юга.ру, Уралсиб подвел итоги онлайн-трансляции жизни сапсанов.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Бизнес-сообщество Деньги карты Малый и средний бизнес Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Обычная «Газель» оказалась нелегальной АЗС: на Кубани раскрыли схему продажи топлива
Аэропорт Краснодара расширил часы работы — рейсы теперь выполняются до 23:00
В России выпустили новую сторублевую банкноту, почти идентичную предыдущей. В чем отличия?
Сочи накрыл сильный ливень: улицы, переходы и дома затопило, жители остались без света
Керчь полностью обесточена после атаки беспилотников
Море почернело. Нефтяные пятна добрались до побережья в Приморско-Ахтарском районе

Лента новостей

Реклама на сайте