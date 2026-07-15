Уралсиб расширил возможности доставки бизнес-карт

Теперь клиенты с открытым счетом могут оформить заявку на доставку карты в мобильном приложении и интернет-банке «Уралсиб Бизнес Онлайн», а также адаптивной веб-версии онлайн-банка для мобильных устройств.

После оформления заявки с клиентом свяжется сотрудник Уралсиба и договорится о времени и месте встречи для получения карты. Также можно выпустить дополнительную бизнес-карту к уже открытому счету или новую карту с открытием счета.