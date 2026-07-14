Южане могут проверить наличие бензина на АЗС с помощью сервиса Сбера

Сбер запустил сервис для поиска топлива на АЗС, расположенных как в крупных городах и на федеральных трассах, так и в небольших населенных пунктах. Также пользователям доступна информация о наличии конкретных видов топлива (АИ-92, АИ-95, АИ-98 и других). Это позволяет заранее выбрать подходящую станцию.

С помощью сервиса наличие топлива смогли проверить уже более 26 млн человек по всей России, а на юге — более 1 млн. Регионами-лидерами традиционно стали Москва (8,21%) и Санкт-Петербург (4,61%). На юге наибольшим спросом услуга пользовалась у жителей Краснодара — на них пришлось 3,58% всех пользователей по стране.