Южане могут проверить наличие бензина на АЗС с помощью сервиса Сбера
На юге России наиболее востребованным сервис оказался у жителей Краснодара
Сбер запустил сервис для поиска топлива на АЗС, расположенных как в крупных городах и на федеральных трассах, так и в небольших населенных пунктах. Также пользователям доступна информация о наличии конкретных видов топлива (АИ-92, АИ-95, АИ-98 и других). Это позволяет заранее выбрать подходящую станцию.
С помощью сервиса наличие топлива смогли проверить уже более 26 млн человек по всей России, а на юге — более 1 млн. Регионами-лидерами традиционно стали Москва (8,21%) и Санкт-Петербург (4,61%). На юге наибольшим спросом услуга пользовалась у жителей Краснодара — на них пришлось 3,58% всех пользователей по стране.
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«Новый цифровой сервис в режиме реального времени показывает наличие топлива на заправочных станциях по всей стране. Скоро его функционал станет еще шире: водители смогут видеть прогнозируемую загруженность АЗС и выбирать оптимальное время и станцию для заправки», — прокомментировал Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников. Он также добавил, что приоритетом банка остается безопасность: системы кибербезопасности Сбера защищают сервис от подозрительной активности, попыток несанкционированного доступа, сканирования ресурсов и других видов сетевых и прикладных атак.
Как писали Юга.ру, российские власти признали, что топливный кризис связан с ударами по НПЗ.
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