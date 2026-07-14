Остеопороз: как не пропустить и где в Краснодаре пройти раннюю диагностику

Хрупкость костей — состояние, которое существенно снижает физическую активность и влияет на образ жизни человека, вплоть до полной потери трудоспособности. В медицине заболевание, связанное с дефицитом кальция в костной структуре, называется остеопорозом.

Остеопороз — тихий враг активности

По данным Всемирной организации здравоохранения от 2021 года, в мире более 1,7 млрд человек страдает нарушениями опорно-двигательной системы, и цифра постоянно растет. Заболевание длительное время протекает бессимптомно, а успех лечения зависит от его стадии. Часто пациенты начинают бить тревогу только тогда, когда сталкиваются с последствиями запущенных стадий: в первую очередь — патологическими переломами, возникающими даже при незначительных физических нагрузках.

Диагностика в Клинике Екатерининская

Узнать коэффициент плотности костей и определить, есть ли угроза возникновения остеопороза, теперь можно в Клинике Екатерининская. Диагностический кабинет клиники оснащен денситометром последнего поколения — Prodigy Primo GE (Продиги Примо ГЕ). Он определяет снижение плотности костной ткани до появления первых ощутимых признаков заболевания.

Денситометрия в Клинике Екатерининская — исследование, которое длится не более 30 минут, никакой особой подготовки не требует и проходит совершенно безболезненно. При этом риск пропустить проблему снижается до 50%.

Рекомендовать данное исследование могут эндокринолог, гинеколог, ортопед-травматолог, невролог, ревматолог и другие. Но по желанию денситометрию можно пройти без направления, по самообращению. Тем более, что она позволяет оценить не только плотность и качество костей, но и провести анализ висцерального жира, а также определить полный состав тела — процентное соотношение мышц, жира и костей. Это особенно важно для тех, кто контролирует вес или активно занимается спортом.