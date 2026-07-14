Остеопороз: как не пропустить и где в Краснодаре пройти раннюю диагностику

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Краснодарский край

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  • © Фото pressfoto с сайта https://www.magnific.com
    © Фото pressfoto с сайта https://www.magnific.com

В Клинике Екатерининская жители и гости Краснодарского края могут пройти обследование плотности костей, которое помогает выявить остеопороз на ранних стадиях, предупредив риск развития заболевания

Хрупкость костей — состояние, которое существенно снижает физическую активность и влияет на образ жизни человека, вплоть до полной потери трудоспособности. В медицине заболевание, связанное с дефицитом кальция в костной структуре, называется остеопорозом.

Остеопороз — тихий враг активности

По данным Всемирной организации здравоохранения от 2021 года, в мире более 1,7 млрд человек страдает нарушениями опорно-двигательной системы, и цифра постоянно растет. Заболевание длительное время протекает бессимптомно, а успех лечения зависит от его стадии. Часто пациенты начинают бить тревогу только тогда, когда сталкиваются с последствиями запущенных стадий: в первую очередь — патологическими переломами, возникающими даже при незначительных физических нагрузках.

Диагностика в Клинике Екатерининская

Узнать коэффициент плотности костей и определить, есть ли угроза возникновения остеопороза, теперь можно в Клинике Екатерининская. Диагностический кабинет клиники оснащен денситометром последнего поколения — Prodigy Primo GE (Продиги Примо ГЕ). Он определяет снижение плотности костной ткани до появления первых ощутимых признаков заболевания.

Денситометрия в Клинике Екатерининская — исследование, которое длится не более 30 минут, никакой особой подготовки не требует и проходит совершенно безболезненно. При этом риск пропустить проблему снижается до 50%.

Рекомендовать данное исследование могут эндокринолог, гинеколог, ортопед-травматолог, невролог, ревматолог и другие. Но по желанию денситометрию можно пройти без направления, по самообращению. Тем более, что она позволяет оценить не только плотность и качество костей, но и провести анализ висцерального жира, а также определить полный состав тела — процентное соотношение мышц, жира и костей. Это особенно важно для тех, кто контролирует вес или активно занимается спортом.

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Кому рекомендована денситометрия?

Задуматься о проверке прочности костей стоит каждому, кто перешагнул сорокалетний рубеж, но в первую очередь — женщинам с наступлением менопаузы, когда гормональные изменения начинают буквально «вымывать» кальций из организма. Тревожным сигналом являются долгосрочный дефицит кальция и витамина D, регулярные и необоснованные боли в спине, а также наличие переломов различной степени давности. Не откладывайте чекап в долгий ящик, если вы страдаете хроническими заболеваниями: они могут способствовать развитию остеопороза незаметно, и денситометрия — единственный на сегодняшний день способ, который позволяет поставить диагноз «остеопороз».

Денситометрия рекомендована, если:

  • вам больше 40 лет,
  • наступила менопауза,
  • есть дефицит кальция или витамина D,
  • были переломы,
  • беспокоят боли в спине,
  • есть хронические заболевания.
Луиза Гатова

Луиза Гатова

заместитель главного врача по лучевой диагностике Клиники Екатерининская

«Важность прохождения денситометрии для некоторых категорий пациентов настолько велика, что было принято решение внести это исследование в список некоторых чекапов: «Костный возраст», «Остеопороз: полная диагностика» и «Баланс женского здоровья», — подчеркивает заместитель главного врача по лучевой диагностике Клиники Екатерининская Луиза Гатова.

Пройти денситометрию в Клинике Екатерининская можно ежедневно по адресу: Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 37/1. Записаться на исследование можно по телефону: 8 (861) 202-0-202 или в регистратуре. 

Как писали Юга.ру, Клиника Екатерининская открыла в Краснодаре новый круглосуточный стационар.

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