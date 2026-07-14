Остеопороз: как не пропустить и где в Краснодаре пройти раннюю диагностику
В Клинике Екатерининская жители и гости Краснодарского края могут пройти обследование плотности костей, которое помогает выявить остеопороз на ранних стадиях, предупредив риск развития заболевания
Хрупкость костей — состояние, которое существенно снижает физическую активность и влияет на образ жизни человека, вплоть до полной потери трудоспособности. В медицине заболевание, связанное с дефицитом кальция в костной структуре, называется остеопорозом.
Остеопороз — тихий враг активности
По данным Всемирной организации здравоохранения от 2021 года, в мире более 1,7 млрд человек страдает нарушениями опорно-двигательной системы, и цифра постоянно растет. Заболевание длительное время протекает бессимптомно, а успех лечения зависит от его стадии. Часто пациенты начинают бить тревогу только тогда, когда сталкиваются с последствиями запущенных стадий: в первую очередь — патологическими переломами, возникающими даже при незначительных физических нагрузках.
Диагностика в Клинике Екатерининская
Узнать коэффициент плотности костей и определить, есть ли угроза возникновения остеопороза, теперь можно в Клинике Екатерининская. Диагностический кабинет клиники оснащен денситометром последнего поколения — Prodigy Primo GE (Продиги Примо ГЕ). Он определяет снижение плотности костной ткани до появления первых ощутимых признаков заболевания.
Денситометрия в Клинике Екатерининская — исследование, которое длится не более 30 минут, никакой особой подготовки не требует и проходит совершенно безболезненно. При этом риск пропустить проблему снижается до 50%.
Рекомендовать данное исследование могут эндокринолог, гинеколог, ортопед-травматолог, невролог, ревматолог и другие. Но по желанию денситометрию можно пройти без направления, по самообращению. Тем более, что она позволяет оценить не только плотность и качество костей, но и провести анализ висцерального жира, а также определить полный состав тела — процентное соотношение мышц, жира и костей. Это особенно важно для тех, кто контролирует вес или активно занимается спортом.
Кому рекомендована денситометрия?
Задуматься о проверке прочности костей стоит каждому, кто перешагнул сорокалетний рубеж, но в первую очередь — женщинам с наступлением менопаузы, когда гормональные изменения начинают буквально «вымывать» кальций из организма. Тревожным сигналом являются долгосрочный дефицит кальция и витамина D, регулярные и необоснованные боли в спине, а также наличие переломов различной степени давности. Не откладывайте чекап в долгий ящик, если вы страдаете хроническими заболеваниями: они могут способствовать развитию остеопороза незаметно, и денситометрия — единственный на сегодняшний день способ, который позволяет поставить диагноз «остеопороз».
Денситометрия рекомендована, если:
- вам больше 40 лет,
- наступила менопауза,
- есть дефицит кальция или витамина D,
- были переломы,
- беспокоят боли в спине,
- есть хронические заболевания.
Луиза Гатова
заместитель главного врача по лучевой диагностике Клиники Екатерининская
«Важность прохождения денситометрии для некоторых категорий пациентов настолько велика, что было принято решение внести это исследование в список некоторых чекапов: «Костный возраст», «Остеопороз: полная диагностика» и «Баланс женского здоровья», — подчеркивает заместитель главного врача по лучевой диагностике Клиники Екатерининская Луиза Гатова.
Пройти денситометрию в Клинике Екатерининская можно ежедневно по адресу: Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 37/1. Записаться на исследование можно по телефону: 8 (861) 202-0-202 или в регистратуре.
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