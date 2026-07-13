Россияне активно берут льготную ипотеку. В числе самых привлекательных регионов — Краснодарский край
По данным аналитиков Сбера, 73,6% жилищных кредитов в регионе выдано в рамках семейной ипотеки
В июне 2026 года российский рынок ипотечного кредитования продемонстрировал впечатляющую динамику. По данным* Аналитического центра Домклик, суммарный объем выданных россиянам льготных жилищных кредитов превысил отметку в 250 млрд рублей. Это на 52% превышает результаты июня прошлого года.
Главным драйвером рынка остается «Семейная ипотека»: ее доля составляет около 64% от общего объема выдач. В июне по этой программе было оформлено займов на сумму 221,7 млрд руб., что на 61,8% больше, чем годом ранее. Резкий скачок спроса эксперты связывают с высокой активностью заемщиков с детьми, оживлением сделок на первичном рынке, а также ожиданиями изменения** условий программы с 1 июля.
В Краснодарском крае доля льготных ипотечных кредитов составила 78,2%. По словам Управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяны Сергиенко, регион привлекает жителей из других частей страны благодаря климату, развитой инфраструктуре и числу предложений на рынке недвижимости: «По данным аналитиков Сбера, 73,6% кредитов в Краснодарском крае выдано в рамках семейной ипотеки. Семейная ипотека становится ключевым инструментом для покупки квартиры сразу после переезда и позволяет снизить финансовую нагрузку настолько, что покупка жилья становится сопоставимой по затратам с арендой аналогичной площади».
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Сегмент базовых программ также показал заметный рост. Объемы кредитования достигли 94,6 млрд руб., увеличившись на 9,2% за месяц. Наибольший интерес сохраняется в регионах Дальнего Востока (Камчатский край — 43%), Северо-Запада (Мурманская и Новгородская обл. — 40,3% и 38,6% соответственно), а также в субъектах с невысокими темпами строительства: Липецкой (37,9%), Тамбовской (37,1%) и Кемеровской (35,8%) областях. Среди мегаполисов выделяется Москва с показателем 34,8%.
Умеренный, но стабильный рост зафиксирован и в нишевых направлениях:
- Дальневосточная и Арктическая ипотека (ДВиА): выдачи составили 19,9 млрд руб. (+16,4% к прошлому году),
- ИТ-ипотека: банки выдали 5,06 млрд руб., улучшив прошлогодние показатели на 11,5%.
«По итогам июня 2026-го наиболее высокий прирост выдач был зафиксирован по льготным программам, в частности — по Семейной ипотеке (+88,8%, до 221,7 млрд руб.), при этом год назад самое выраженное увеличение выдач отмечалось по рыночным программам. За это время объемы кредитования по базовой ипотеке утроились, составив 94,6 млрд рублей, что подтверждает устойчивый интерес заемщиков к рыночной ипотеке. В целом, начиная с февраля 2026 года, выдачи ипотеки по рыночным ставкам не опускались ниже 78 млрд рублей в месяц», — отмечает директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
* Оцениваются данные по объему выданных средств на ипотеку, а не по количеству сделок (выданных кредитов). Для расчетов используются данные по заключенным ипотечным сделкам Сбера. При подсчете объема выдач также учитываются транши (последующие выдачи).
** Правительство РФ перенесло обсуждение новых параметров (включая возможную дифференциацию ставок в зависимости от количества детей) как минимум на октябрь 2026 года.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае изменился список городов с доступной «вторичкой» по семейной ипотеке. Кроме того, аналитики назвали три города Краснодарского края, где сильнее всего подешевело готовое жилье.