Россияне активно берут льготную ипотеку. В числе самых привлекательных регионов — Краснодарский край

В июне 2026 года российский рынок ипотечного кредитования продемонстрировал впечатляющую динамику. По данным* Аналитического центра Домклик, суммарный объем выданных россиянам льготных жилищных кредитов превысил отметку в 250 млрд рублей. Это на 52% превышает результаты июня прошлого года.

Главным драйвером рынка остается «Семейная ипотека»: ее доля составляет около 64% от общего объема выдач. В июне по этой программе было оформлено займов на сумму 221,7 млрд руб., что на 61,8% больше, чем годом ранее. Резкий скачок спроса эксперты связывают с высокой активностью заемщиков с детьми, оживлением сделок на первичном рынке, а также ожиданиями изменения** условий программы с 1 июля.

В Краснодарском крае доля льготных ипотечных кредитов составила 78,2%. По словам Управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяны Сергиенко, регион привлекает жителей из других частей страны благодаря климату, развитой инфраструктуре и числу предложений на рынке недвижимости: «По данным аналитиков Сбера, 73,6% кредитов в Краснодарском крае выдано в рамках семейной ипотеки. Семейная ипотека становится ключевым инструментом для покупки квартиры сразу после переезда и позволяет снизить финансовую нагрузку настолько, что покупка жилья становится сопоставимой по затратам с арендой аналогичной площади».