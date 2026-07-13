Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Реклама
Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в рейтинг по объемам ипотечного кредитования с января по май 2026 года

Исследование подготовили «Русипотеки». Всего за это время Уралсиб выдал кредитов на 15,9 млрд рублей.

Кроме того, за указанный период банк вошел в топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 5 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 1 июня 2026 года — 160,5 млрд рублей. Также по итогам пяти месяцев 2026 года Уралсиб занял шестое место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Читайте также:

Ипотечное кредитование является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. В частности, популярностью пользуются займы на покупку жилья по рыночным программам — их объем в январе-мае вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 13,4 млрд рублей. Доля рыночных программ в общем объеме ипотеки банка составляет 84%, чаще всего клиенты выбирают программу кредитования на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, агентство НКР подтвердило рейтинг Уралсиба на уровне A+.ru со «Стабильным» прогнозом.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Жилье Ипотека Кредитование Недвижимость Рейтинги Уралсиб Финансы Экономика

Новости

Краснодарский край — лидер среди регионов по количеству ДТП с нетрезвыми водителями
Ситуация с топливом в Новороссийске: часть бензина исчезла с АЗС, а электронная очередь дала сбой
Транспортный коллапс в Крыму: поезда задерживаются до 10 часов, в очередях — 1,2 тыс. машин
В Чечне «воссоединили» 3 тыс. разведенных семей — больше половины пар, решивших расстаться
Где заправиться в Краснодаре 13 июля: в городе продолжают работать 64 АЗС
Ставрополье второй раз за неделю атаковали БПЛА: в промзоне хутора Вязники снова вспыхнул пожар

Лента новостей

Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России
8 июля, 12:19
Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России
Репортаж с трассы от Владикавказа до Краснодара
Где заправиться в Краснодаре 13 июля: в городе продолжают работать 64 АЗС
Сегодня, 11:14
Где заправиться в Краснодаре 13 июля: в городе продолжают работать 64 АЗС
Исполнитель желаний
9 июля, 15:10
Исполнитель желаний
Как Россия превратилась в ремейк малобюджетного хоррора про джинна

Реклама на сайте