Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в рейтинг по объемам ипотечного кредитования с января по май 2026 года

Исследование подготовили «Русипотеки». Всего за это время Уралсиб выдал кредитов на 15,9 млрд рублей.



Кроме того, за указанный период банк вошел в топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 5 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 1 июня 2026 года — 160,5 млрд рублей. Также по итогам пяти месяцев 2026 года Уралсиб занял шестое место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.



Ипотечное кредитование является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. В частности, популярностью пользуются займы на покупку жилья по рыночным программам — их объем в январе-мае вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 13,4 млрд рублей. Доля рыночных программ в общем объеме ипотеки банка составляет 84%, чаще всего клиенты выбирают программу кредитования на покупку вторичного жилья.

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