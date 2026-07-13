Транспортный коллапс в Крыму: поезда задерживаются до 10 часов, в очередях — 1,2 тыс. машин

На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1,2 тыс. автомобилей, а семь пассажирских поездов выбились из графика

Телеграм-канал оперативного штаба Крыма сообщил , что в ночь с 12 на 13 июля движение по мосту было временно перекрыто. Ближе к 9:00 его возобновили , а позже повторно закрывали примерно на полчаса (с 10:55 до 11:26). Из-за этого на Крымском мосту произошел транспортный коллапс.

Ставрополье второй раз за неделю атаковали БПЛА:

По данным «Гранд Сервис Экспресса», с сильным отставанием от графика следуют семь поездов «Таврия».

Из Крыма:

№ 27/28 Симферополь — Москва (отправлением 12 июля) — задержка 10 часов (от Керчи);

№ 7/8 Севастополь — Санкт-Петербург (отправлением 12 июля) — задержка 8 часов (от Керчи).

В Крым:

№ 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь (отправлением 11 июля) — задержка 8 часов;

№ 315/316 Адлер — Симферополь (отправлением 12 июля) — задержка 5 часов;

№ 91/92 Москва — Севастополь (отправлением 11 июля) — задержка 4,5 часа;

№ 179/180 Санкт-Петербург — Симферополь (отправлением 11 июля) — задержка 3,5 часа;

№ 027/028 Москва — Симферополь (отправлением 11 июля) — задержка 3,5 часа.

Перевозчик отметил, что время задержки еще может измениться. Остальные поезда дальнего следования идут по расписанию.



Помимо этого, по состоянию на 12:00 на подходах к мосту образовались пробки из 1200 автомобилей с обеих сторон.

Со стороны Тамани (Краснодарский край) в очереди находятся 700 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.

Со стороны Керчи (Крым) въезда на мост ожидают 400 машин. Время ожидания — более часа.

Отметим, что вечером 12 июля на территории Крыма сохранялась угроза применения БПЛА. В Севастополе в течение ночи 13 июля дважды объявляли воздушную тревогу. Однако причины введения ограничений движения по Крымскому мосту не уточнялись.