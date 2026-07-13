ЖК «Светский лес» от ГК ТОЧНО стал лидером по продажам на рынке Сочи

В Сочи ЖК бизнес-класса «Светский лес» от ГК ТОЧНО занял первое место по количеству сделок в первом полугодии 2026 года

По данным Росреестра, с января 2025 по май 2026 года в проекте была заключена 401 сделка. Он также лидирует по объему проданных квадратных метров и средней площади лота. При этом за январь — апрель 2026 года доля продаж проекта выросла на 5% к аналогичному периоду прошлого года на фоне снижения рыночной активности.



«Для рынка недвижимости Сочи это показательный результат. Сегодня покупатели подходят к выбору жилья намного внимательнее: оценивают не только локацию и стоимость квадратного метра, но и качество среды, инфраструктуру и будущую ликвидность объекта на горизонте нескольких лет. Именно поэтому устойчивый спрос на проект в течение длительного периода становится важным индикатором его рыночной устойчивости», — прокомментировала руководитель отдела аналитики ГК ТОЧНО Валерия Цыганок.

«Светский лес» — крупнейший жилой проект Сочи площадью 23 гектара, который возводят в Центральном районе города в окружении реликтового леса национального парка. Он реализуется по договору КРТ. Комплекс включает четыре дома бизнес-класса высотой от 11 до 20 этажей. Девелопер отказался от плотной застройки территории: ЖК интегрирован в природный ландшафт, а из 95% квартир открываются виды на реку, заповедные горы и панораму центрального Сочи. Девелопер сохранил взрослые платаны, сосны и кипарисы, а также планирует дополнительно озеленить более 4,7 га территории.



В составе проекта появятся школа на 1510 учеников, детсад на 510 мест, прогулочная набережная длиной 1,2 км, спортивная инфраструктура, коммерческая галерея площадью более 5 тыс. кв. м и подземный паркинг на 3 тыс. машино-мест.



Рядом с комплексом расположены восемь остановок общественного транспорта, железнодорожный вокзал и главные туристические маршруты.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Светский лес» интересен широкой аудитории покупателей: семьям, которые рассматривают Сочи для постоянной жизни; инвесторам, ориентированным на рост стоимости недвижимости; а также людям, рассчитывающим на доход от аренды. Еще один фактор, который поддерживает интерес покупателей и инвесторов, — лимитированное предложение новых крупных проектов в Сочи. На это влияет дефицит свободных земельных участков и действующие градостроительные ограничения на застройку.